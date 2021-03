SANITÀ: RIPENSARE IL FUTURO. La salute è un diritto di tutti ma ci devono essere le condizioni per esercitarlo. Alla luce della non certo impeccabile gestione della pandemia, è in discussione il ruolo strategico della Sanità Pubblica, in particolare del Servizio Sanitario Territoriale.

È d’obbligo intervenire con immediatezza correggendo le storture presenti in ambito sanitario.

L’intervento sulla Sanità è improcrastinabile, l’effetto pandemia sta evidenziando tutto ciò che non funziona.

L’ anno orribile 2020, per effetto della pandemia, rappresenta uno spartiacque che dovrà convincere i politici ad abbandonare l’idea del federalismo sanitario “solidale” che ha finito per generare una deriva regionalista.

Il Titolo V della Costituzione va ripensato, il federalismo SOLIDALE è rimasto solo sulla carta.

La realtà parla di 21 sistemi sanitari differenti che non si parlano tra di loro.

Ripeto: serve la clausola di supremazia sul rapporto Stato/Regioni.

Non possiamo assistere alle continue controversie tra Stato e Regioni.

Nella Sanità Pubblica, in circostanze come quelle attuali, le decisioni chiave vanno prese a livello nazionale.

Servono reti territoriali che siano più vicine ai cittadini.

Il Servizio Sanitario Nazionale impiega una quantità di risorse insufficienti che rappresentano soltanto l’8,8% del Pil.

L’ opportunità del Next Generation EU, come scrive Rosanna Tarricone dell’Università Bocconi, è forse quella che aspettavamo e che deve aiutarci ad avere una visione di lungo periodo che dia un chiaro orientamento strategico al Servizio Sanitario Nazionale.

La salute è un diritto di tutti, ma ci devono essere le condizioni per esercitarlo.

In primo luogo, la PREVENZIONE.

In secondo luogo, la PROGRAMMAZIONE.

I bisogni sanitari non vanno inseguiti, ma governati.

In terzo luogo ” i SETTING DI CURA ” nella prospettiva di garantire la cura migliore e allo stesso tempo di contenere i costi dell’assistenza sanitaria.

Il TERRITORIO è centrale.

La prossimità delle cure deve aggregare la medicina di base alle prestazioni specialistiche, ai servizi socio-sanitari per concludersi con i servizi ospedalieri.

Il futuro è digitale, l’innovazione tecnologica e l’automazione ci accompagneranno nel nostro sviluppo, basta saperli utilizzare.

