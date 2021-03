Vi ricordate #18app, quello che spregiativamente chiamavano BonusRenzi? Era la nostra scelta per dare ai 18enni il benvenuto nella comunità degli adulti: soldi da spendere in cultura.

Perché leggere un libro, andare a teatro o in un museo, ascoltare musica è cultura. Ma è anche e soprattutto cittadinanza. Ieri è stato confermato che varrà anche per i nati nel 2002.

E mentre un grande scrittore internazionale come Stephen King commenta #18app come “un’idea di civiltà”, io faccio un appello ai diciottenni: leggete, leggete, leggete.

Non c’è gesto più rivoluzionario dell’acquisto di un libro, della visita a un museo o dell’acquisto di un biglietto per un concerto o per una rappresentazione teatrale. Viva la cultura, viva l’Italia.

Matteo Renzi.

C’è tanto bisogno di cultura ma purtroppo tanti ragazzi la cultura se la fanno fanno sui social.

Grande idee sono venute da Matteo, abbiamo , bisogno di cultura , soprattutto di leggere , che aiuta le menti e rinforza lo spirito . Grande è la cultura , lungimirante e ottimo Matteo , straordinaria italia viva.Leggere è imparare a vivere non una vita ma cento vite diverse. Ai giovani e meno giovani mi permetto di suggerire ( per chi non lo avesse già letto) “1984” di G.Orwell. Un romanzo visionario di una attualità impressionante.

Sei l'unico che si interessa dell'educazione dei giovani. GRAZIE MATTEO!

