Renzi sfida Letta (ancora), ma perde pezzi.Assemblea di Italia viva sabato, due senatori sono pronti ad andarsene

Che titolo del kaxxo, non e mica un incontro di pugilato

Renzi e IV hanno il loro programma se qualcuno non si riconosce in quel programma come e entrato e liberissimo di andarsene.

Sono le idee, e anche se non è facile, le realizzazioni delle stesse che contano.

Che viene in IV è bene accetto chi se ne vuole andare se ne vada “BYE BYE FELICIA”

Ci provano in tutti i modi gli editori de L’Espresso. Con la complicità di La7 e Travaglio e Rai3 perseguono il loro disegno: distruggere Renzi per restaurare la ditta PD con Letta, D’Alema e soci. Faccio una previsione: prima delle prossime elezioni rientra anche Bersani e Speranza nel PD. Io temo che il danno di immagine costruito su Renzi lo abbiano ormai messo in una condizione di non poter più essere rilevante. Ma se sperano questi mistificatori che io torni a votare questo PD si sbagliano di grosso. Piuttosto vado al mare quel giorno.

Sono solo falsità! È ciclico, l’annuncio di defezioni che, poi, puntualmente non ci sono state. I parlamentari di ITALIA VIVA hanno resistito alle offerte lusinghiere ricevute nella disperata ricerca dei “responsabili”, ma loro non mollano! Continuano a paventare fuoriuscite, che sono soltanto nei loro desideri! Resteranno di nuovo a bocca asciutta!

Non so se risponda al vero la notizia che qualche parlamentare di Italia Viva voglia abbandonare. la “nostra” nave che mai come ora, in mare aperto, naviga a gonfie vele, per ritornare sulla barca al naufragio (nonostante il cambio di comandante) del Partito Democratico (a far cosa?). Se vogliono si accomodino pure…il popolo renziano (che cresce!) prosegue la sua navigazione anche senza di loro…viva Italia Viva!.

