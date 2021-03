CHI HA PREFERITO STARE PEGGIO UN ANNO FA?

I buontemponi che festeggiano la risposta di Draghi sul MES, del 19 marzo 2021, sono i soliti che fanno finta di non ricordare come stavamo il 19 marzo 2020.

Draghi ha detto: “Se non c’è un piano sanitario da finanziare è inutile chiedere soldi, quando ci sarà ne riparleremo”. Ineccepibile! Anche io plaudo.

Ma a chi sottolinea che “è inutile chiedere soldi” faccio notare altri due punti di quella risposta sui quali chi ha a cuore la salute degli italiani deve riflettere.

Il primo dice che, dopo tanti disastri e chiacchiere sulla riforma del SSN, che “non c’è un piano sanitario”. Chi applaude senza capire pensa che non serva? Lo dica apertamente.

Il secondo è che “ne riparleremo”.

Chi interpreta questo secondo punto con una archiviazione del MES dice, in patica, che non avremo mai una riforma del SSN da finanziare. Lasciamo la sanità nei parcheggi?

Ai finti tonti ricordo che la richiesta di utilizzare il MES subito fu fatta ad aprile 2020, come finanziamento immediato di un piano sanitario, appunto, che mancava e che veniva negato.

Un anno di ritardo nel quale qualcosa in più e meglio avremmo potuto fare, utile anche nell’emergenza vaccinale, pagando il debito comunque fatto allora ad interessi più bassi, quelli del MES, invece che con quelli più alti dei titoli di Stato emessi allora.

E’ più facile chiacchierare a vanvera che capire. “Ne riparleremo”.

Comunque IV anche se per grandi linee presentò un piano di spesa sanitaria, come impiegare quei denari. Il SSN è ancora eccellente , ma se non si interviene subito con uno specifico piano Marshal si disfarrà in breve tempo. MES o non MES è ora di ristrutturarlo e adeguarlo . Quale occasione migliore sarebbe stato di farlo già da aprile 2020 con i soldi del MES ? Condivido pertanto le valutazioni di Draghi.I pensatori SETTARI&C PDIOTI non sanno pensare. Hanno bisogno di vedere la fine, per poi riflettere, e’ dura far capire e ragoinare questa gente, oggi e piu semplice e va di moda parlare male solo di un personaggio politico purtroppo.

