Futuro Vivace Convinci / Confondi

Eccomi ! Si potrebbe fare un sondaggio su a chi davvero mancava questo blog ma lasciamo perdere ! Ho passato questo periodo a leggere un po’ i social, e ha capire quello che la gente percepisce della politica. Ne è uscita purtroppo una riflessione sul fatto che il messaggio veicolato è totalmente diverso dalla realtà.Chi ha sbagliato ? Chi sbaglia sapendo di farlo ?

Noi ? I nostri esponenti sbagliano modi e termini di propagandare idee e risultati ottenuti ? Sono i media che sparano a mille un messaggio e replicandolo per giorni e giorni lo fanno ricevere come reale ? Boh!

Chi Siamo? Potremmo rispondere a questa domanda facendo tutto un pippone su quello che abbiamo fatto in questi anni ma diventerebbe dannatamente noioso da leggere .E poi , ai media non interessa . Voi siete quelli che avete fatto cadere un governo in piena pandemia ROVINA NDO l’Italia. Voi siete quelli che chiedevate il MES e ora state zitti perché c’è Draghi . Voi siete il 2% e non avete il diritto di parlare . Voi siete quelli che avete fatto tornare la Lega al governo

Siete amici di Salvini.Il vostro leader è il più odiato d’italia dovreste vergognarvi a seguirlo .

Cosa Siamo.Un partito politico presente su tutto il territorio dai comuni alle regioni che propone e realizza progetti .NO . Voi siete una forza parlamentare spicciolata ma fuori dal Palazzo, Italia Viva non esiste , il partito è morto . Finirete tutti nel PD o in Forza Italia . Siete quattro balordi che seguite un leader che pensa solo a se stesso ed è un pericolo per l’Italia intera .

….

Amici Miei , no, non sono impazzito , quello che avete appena letto è quello che viene recepito da moltissima gente purtroppo. Non frega niente a nessuno se nel Governo di Matteo Renzi abbiamo dato Diritti , Lavoro , Istruzione all’Italia .Non frega niente a nessuno se abbiamo messo la nostra faccia sulla manovra politica più influente degli ultimi anni .

Meno ancora interessa se adesso fortunatamente c’è un governo di unità nazionale a cercare di tirarci fuori dal disastro della Pandemia .È molto più ” croccante ” parlare di RenziArabia , del fatto che dovevamo ritirarci dopo il referendum , del nostro amato 2% , e di noi che siamo lobotomizzati a seguire un Leader cattivo e distruttivo. Così delizioso da leggere da diventare presto un Diktat e un pensiero comune .Il resto non conta più. Le idee e risultati non contano niente .

Che futuro vogliamo creare ? La situazione è dannatamente Grave. Sia per noi che per il Futuro dei Giovani.

Stiamo lanciando un modo di pensare ai fatti ” Giorno per Giorno ” che ogni volta travisa i fatti reali che succedono. Crea malessere , discontinuità di pensiero, e rischia di essere un modus operandi in cui i giovani non si ricorderanno di quello che pensavano Ieri ma solo di Oggi . Non c’è FUTURO in questa nuova Realtà che social e media stanno creando. Solo un pensiero che cambia ad ogni “scroll” della bacheca social

Cari Giovani , Non vi fate ne confondere ne convincere , abbiate il coraggio e la curiosità di informarvi , leggere , studiare in autonomia . Disegnate il vostro futuro, non fatevelo Raccontare da Nessuno .Fate come quel bambino , seduto su una pila di libri , adesso vede il mondo davvero per quello che è . Italia Viva Ce’ ed è accanto a voi .

Buon Vento amici.

Futuro Vivace Convinci / Confondi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo