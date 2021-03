I Lombardi non hanno capito che occorre gironzolare tutto il giorno davanti alle sedi preposte per i vaccini.Vengono chiamati con la mano e un fischio :ehilà, entra te

BRESCIA sedi preposte per i vaccini.FRECCIA ROSSA BRESCIA.

CENTRO FIERA BRASCIA.

Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia.A Cremona, Monza e Como prenotazioni in tilt. Non parliamo di BRESCIA che e un dramma,von si sa un cazzo,anche se contatti il padre eterno. Chiamate d’urgenza per non sprecare dosi

Da quando è iniziata la pandemia, abbiamo scoperto che la Lombardia di Salvini e compagni è diventata la locomotiva d’Italia in viaggio verso l’ inefficienza e verificato quanto danno stia facendo il cosiddetto modello sanità di quella regione.

Evidentemente non sono bastati gli scandali sulla sanità della Regione Lombardia del passato, che hanno eguagliato quelli che si verificano nelle Repubbliche delle Banane, perchè questa Regione seguita ad essere amministrata dagli stessi partiti. Ora sugli scudi è ARIA la società della Regione che gestisce le prenotazioni dei vaccini. I leader regionali hanno subito attaccato questa società e su di essa scaricheranno tutte le responsasbilità del disastro. Ma questa società non è scesa dal cielo ed i dirigenti saranno stati nominati da qualcuno. Ci saranno delle punizioni esemplari nei confronti di tutti i principali responsabili ? altrimenti è inutile stracciarsi le vesti ogni volta per poi ricominciare da capo. Se non si cambia registro nella gestione degli affari pubblici, non se ne viene a capo.

ORA! Chi ha votato e/o in qualche modo appoggiato Salvini e la lega, si prenda un pizzico di responsabilità dello sfascio sanitario lombarda: per il resto, è davanti agli occhi di tutti che qualsiasi altra forza politica non potrà fare peggio degli attuali governanti in Lombardia.

La metà dei decessi per covid in Italia li hanno avuti in Lombardia. Una gestione della crisi da quarto mondo. La migliore scelta per VOI, cari LEGHISTI& CAMERATI, sarebbe tacere e accettare la realtà: i peggiori non sono i governanti della Regione Lombardia, ma chi li ha votati, perché sono la loro immagine. Questo è un fatto.Perchè le regioni (non solo la lombardia) sono un pozzo di clientele, dove la metà degli elettori non va a votare, ma votano tutti i dipendenti strutturati e non, che con un cambio di amministrazione andrebbero a casa. le regioni hanno fallito, ed è imprescindibile per il futuro del paese cancellarle.Dopo il flop totale del duo Salvini- Fontana, credo che i lombardi preferiranno essere governati persino dai orrendi pentatastellati: il che è tutto dire.

Un incidente può capitare anche ai migliori, ma quando gli incidenti non si contano più allora bisogna rivedere modello organizzativo e persone. Comunque potete sempre confrontarvi con la Calabria e dintorni.L’inefficienza lombarda dovrebbe essere oramai assodata .A nulla è valsa la nomina della Moratti ! Mi chiedo cosa aspetti l’ineffabile Draghi per avocare a se tutte le decisioni in merito sanitario . Non è possibile lasciare la Lombardia nelle mani di questi incapaci.

Ma possibile che la Lombardia continui ad affidarsi a quegli incapaci di Aria quando potrebbe usare la piattaforma di poste italiane, assolutamente gratuita e che ha dimostrato in altre regioni di funzionare benissimo? Certo: Il vizietto del “privato è meglio” è una delle pecche di un certo modo di pensare lombardo, purtroppo.Una società privata come Aria può essere efficiente in situazioni normali, laddove il flusso gestionale è contenuto, ma evidentemente non può reggere a situazioni come quella che stiamo vivendo.

La verità è questa: In tempi normali, il sistema sanitario lombardo si è dimostrato un’eccellenza nelle cure ospedaliere ed ha assistito centinaia di migliaia di pazienti da altre regioni d’Italia.

In tempi di pandemia, invece, il sistema lombardo ha mostrato le sue carenze ed i suoi limiti, soprattutto laddove l’assistenza medica territoriale è stata ridotta all’osso.

L’attuale amministrazione Fontana ha avuto il torto di “dormire sugli allori”, presumendo che l’eccellenza del sistema sanitario lombardo avrebbe retto anche in questa situazione.

L’Amministrazione leghista del Veneto, invece, ha saputo reagire velocemente e con ben altra efficienza (e ben altri risultati).

Ed anche altre Regioni (Emilia Romagna, Toscana e persino il Lazio) in tempo di pandemia hanno saputo fare meglio.

Da Lombardo , Vi dirò sinceramente che il nostro sistema sanitario regionale andrà ripensato, a partire dall’assistenza di base e domiciliare e da una più corretta integrazione del pubblico con il privato.Queste sono mie personali considerazioni obbiettive…. al netto di una propaganda politica che si preoccupa solo di screditare la Lombardia per fini meramente elettorali.

PS: Ma Aria è da mò che è sugli scudi per la sua inefficenza. Però, nell’ultimo piano vaccinale della regione Lombardia (quello che prevedeva il centro vaccinale nei padiglioni della Fiera di Monza, che non ci sono più da 5 anni!!) han pensato bene di dargli, se ricordo bene, qualcosa come 18.000.000 di Euro per organizzare il servizio. Mai soldi spesi meglio, visti i risultati. Vero cari LEGAIOLI.

I Lombardi non hanno capito che occorre gironzolare tutto il giorno davanti alle sedi preposte per i vaccini.Vengono chiamati con la mano e un fischio :ehilà, entra te ultima modifica: da

