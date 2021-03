Beh, ma lui è scuola Grillo, anzi marchese del Grillo: “lui è Morra e voi non siete un …”

Dirigente accusa il parlamentare M5S di aver inveito contro i dipendenti della struttura della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza lamentandosi che alcuni suoi parenti non sarebbero ancora stati vaccinati.. Lui respinge accuse

“Secondo quanto riportano alcune testate, il Presidente della commissione Antimafia Morra, lo stesso che non molto tempo fa insultò vergognosamente la memoria di Jole Santelli, si sarebbe presentato con la scorta negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza lamentandosi che alcuni suoi parenti non sarebbero ancora stati vaccinati. Per la stampa, a questo si sarebbero aggiunte offese di Morra al personale sanitario e richieste di identificazioni da parte della scorta nei confronti dei medici presenti. Una persona avrebbe avuto anche un malore a seguito del blitz. Andremo fino in fondo a questa vicenda e se tutto ciò corrispondesse al vero Morra farebbe bene a dimettersi immediatamente: un comportamento del genere è inaccettabile e indegno per qualsiasi rappresentante delle Istituzioni, figuriamoci per il Presidente della commissione Antimafia”.

Ma lui:E il marchese Morra del Grill(ism)o.

Lui, l’apostolo della purezza, il cacciatore di privilegi, il Torquemada della politica marcia e decadente, il generale Patton degli apriscatole di tonno. Ah, incidentalmente anche il Presidente della commissione antimafia.

Sabato mattina è una furia. Seguito dagli agenti della scorta irrompe negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza, prende di petto i cinque medici che si trova davanti, tra cui due donne, gli urla “incapaci”, “non siete in grado di gestire la campagna vaccinale”, “al numero verde non risponde nessuno” (infatti da settimane le prenotazioni si effettuano tramite piattaforma informatica). Uno dei medici ha un malore.

Ma non è tutto. Intima agli agenti della scorta di prendere le generalità dei presenti e poi si attacca al telefono con il Vice Ministro Sileri e con il commissario ad acta calabrese Longo per denunciare le nefandezze compiute dal pericoloso drappello di medici colpevoli.

Già colpevoli, ma colpevoli di cosa esattamente? Di non aver chiamato per il vaccino due suoi anziani parenti, a quanto pare.

Come dite? Anche voi conoscete persone anziane o vulnerabili che non sono state ancora vaccinate ma non vi passerebbe mai per la testa di andare al centro vaccinazioni a insultare e minacciare i medici? Dite che le battaglie si fanno nelle istituzioni e non con le sceneggiate? Dite che si fanno per tutti e non solo per i parenti o gli amici?

Beh, ma lui è scuola Grillo, anzi marchese del Grillo: “lui è Morra e voi non siete un …”

Come minimo deve dare le dimissioni da presidente dell’antimafia.

COME MINIMO, INOLTRE DEVE SCUSARSI PUBBLICAMENTE CON I MECICI E I SANITARI CHE HA VIGLIACCAMENTE OFFESO ABUSANDO DELLA SUA POSIZIONE DI PARLAMENTARE E ORA PRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA.E RECIDIVO Mora doveva già essere rimoso dal suo posto di presidente di commissione dell’antimafia, quando ha offeso la memoria di un avversario politico morto, lui insieme a 5stelle sono giustizialisti con i altri e accomodanti con i loro parenti e amici.

