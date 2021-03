Perche ho ! L’impressione che il premio per la Pace sia diventato negli anni una delle lavatrici dove inserire le coscienze sporche.

Io lo dico da 20 anni che lo stipendio degli infermieri deve essere raddoppiato e cioe’ dai ridicoli 1400 euro, una paghetta da bambini a 2800 e questo dalla sera alla mattina..questa caregoria ha un potere di contrattazione enorme in questo momento (pandemia) e non coglie l’occasione per scioperare come si deve e pretendere cio’ che e’ giusto e sacrosanto visto che rischiano la vita tutti i giorni per curare degli indifferenti COME NOI! Questa incapacita’ di ribellarsi lascia sgomenti. Certo sarebbe come sperare che si riaprissero i 200 ospedali chiusi nell’ultimo decennio di sciagurata politica.

SI CARI SIGNORI “Il nobel per la pace se lo tenga l’Accademia di Svezia .Ma date i soldi per vivere dignitosamente” dovrebbero dire. Perche! Anche questo “” prezioso “” lavoro è stato declassato e molto spesso ha carichi di lavoro superiori a quello definito “pesante”

Umiliare è la parola d’ordine.

PS: Fra i medici morti di covid ricordiamo oltre 25 dentisti, che non prendono un euro dei denari pubblici ed anzi sono stati penalizzati in genere nel percorso vaccinale pur dovendo operare in ambiente misto (positivi negativi), ed oltre 15 otorino opernati nel privato: propongo quindi di trattenere 1 /5 dello stipendio per un anno degli amminsitrativi delle ASUR ingiustamente vaccinati prima dei medici operanti nel privato, comprese le figure professionali a maggior rischio, cioè dentisti ed otorino’ ) e cmq noi medici privati ci stiamo organizzando in tal senso per operare una class action contro i dipendenti ammministartivi delle ASUR)

E se al posto del Nobel dessimo al personale sanitario un salario migliore? ultima modifica: da

