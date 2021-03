Flop vaccini, Da Morra che fa il mafioso Scanzi che salta la fila Fontana cambia Aria Ma dovrebbero cambi aria loro ,serve una folata di vento per spazzare via tutta questa gente insunsa.

E Mario Draghi si deve “smazzare” tutti i flop di Conte

Morra ha di sicuro ecceduto e spero che paghi, innanzi tutto politicamente e se il medico vorrà impugnare il caso in sede civile che paghi ancora. Invece trovo un po’ speciose le critiche di Salvini: proprio lui parla?

Fontana ha clamorosamente toppato in regione Lombardia e Salvini invece che rimuoverlo dall’incarico (giusto oggi) vola lui anche lui a Milano per salvare il suo Fontana e dare quindi contro all’azienda privata Aria, ed esautorarla rea d’aver provocato ritardi e inefficienze.

Ma chi comanda il giro del fumo, i fornitori? O forse chi progetta le attività in regione e poi ingaggiano e danno disposizione ai fornitori?

Non si risolverà nulla mandando via Aria perché chi fa governance è in regione ed è individuabile in Fontana ed i suoi consiglieri.

Quindi Salvini tuona su Morra sperando che la situazione milanese passi leggermente attenuata e Fontana ancora una volta porti a casa la poltrona.

Se Draghi continua a darsi da fare……Una cosa dovrebbe fare, togliere il giocattolo dalle mani dei bambini.Se non cambiano la struttura tecnica, evidentemente infarcita di amici incompetenti, non ne verranno mai fuori. E comunque ci saranno tempi incompatibili con la necessità di fare presto i vaccini. Si spera che almeno gli elenchi di pazienti e medici vaccinatori siano sopravissuti a questo delirio.

DISASTRO LOMBARDIA: Bertolaso, Fontana, Moratti, Salvini 4 espertoni, insomma!

Hanno giusto le credenziali per parlare di Sanità. Bertolaso che fa un ospedale in Fiera che doveva salvare un sacco di persone e ha avuto quattro gatti di ricoverati perché era un’oasi nel deserto (forse un miraggio? visto che aveva fatto costruire un’enorme sala per conferenze stampa ovviamente indispensabile e molto necessaria per i malati di Covid… sigh…).

Fontana?… che dire… stendiamo un velo… materasso pietoso….

Moratti?… anche per lei… un altro materasso pietoso. Salvini….mmmm…..vabbeh. Salvini!!!! Questo disastro lo ha combinato la Lega con il vostro assessore che nel 2019 ha istituito “ Aria” presentandola come il fiore all’occhiello della giunta!!! Complimenti!!! Veramente geniale!!! Ma vedi che prima o poi i vostri disastri saltano fuori?? E questa volta come sempre ne fanno le spese i lombardi…. ma adesso lo sa TUTTA ITALIA!!!!! Spettacolare Salvini, chi sbaglia paga.Chi sbaglia paga. Giusto, giustissimo. Peccato che Salvini vuole essere lui a decidere chi sbaglia e pure a comminare la sanzione, anche quando si parla del suo operato. Purtroppo per lui ( e meno male) non funziona così in democrazia.Allora per lo ” sbaglio” dei 49 milioni spariti che la Lega deve restituire in 80 anni senza interessi, forse c’è qualche possibilità che il contribuente italiano possa vedere restituiti anche gli interessi? Visto che il mancato pagamento degli interessi riduce la cifra del maltolto rimborsato – se verrà mai rimborsato – a una manciata di milioni di euro.

In questo anno che e passato si visto che la regione lombarda non a nulla da invidiare a quella siciliana tutte due in mano alla destra nostrane tutte due governate da due incompetenti si vede che il vizio italiano di mettere le persone incapaci regna dove c’è il male affare.

Ma dove è IL LEGAIOLO DURO E PURO non c’è un messaggio di loro che difendono i loro amici dirigenti leghisti si vede che anche loro un po si vergogna di questi incapaci che sono a capo della LEGA e al governo della Lombardia. DI QUESTO PASSO: Se tutto andrà bene saremo rovinati.

Flop vaccini, Da Morra che fa il mafioso Scanzi che salta la fila Fontana cambia Aria Ma dovrebbero cambi aria loro ,serve una folata di vento per spazzare via tutta questa gente insunsa.

