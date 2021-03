LA RISPOSTA DI ITALIA VIVA DALLA VOCE DEL NOSTRO LEADER MATTEO RENZI. Noi non vogliamo andare alle elezioni con i sovranisti e non lo faremo. E non vogliamo candidare la nostra

esperienza con i populisti e non ci candideremo con i populisti.Se questo messaggio suona chiaro al Letta ai Meloni e Salvini da una parte e ai Di Maio e Di Battista dall’altra è perché la nostra la posizione è il riformismo.Matteo Renzi

Letta: “Per vincere, M5s nel centrosinistra. Renzi? Dipende da lui” Il segretario del Pd: “Lo dicono i numeri, la destra supera il 40%, per vincere dobbiamo formare una grande alleanza in cui deve stare il M5s”

Enrico Letta: “Per vincere serve un’alleanza con i Cinque Stelle”

Il Movimento 5 Stelle deve entrare a far parte della coalizione di centrosinistra, “lo dicono i numeri. La destra, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, supera il 40%. Per vincere dobbiamo formare una grande alleanza in cui deve stare il M5S, che ha fatto un’evoluzione europea molto importante e positiva”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia.

“La disponibilita’ di Giuseppe Conte a guidare il M5S e’ una buona notizia e sono certo che ci capiremo bene – aggiunge Letta – il mio compito e’ anche quello di aprire questa alleanza a tutti coloro che hanno lasciato il PD”. Anche a Iv di Renzi? “Dipende da loro. Sono disposto a dialogare con tutti”, conclude Letta.

“Francamente, non vedo un quarto governo con una quarta maggioranza diversa. In qualità di forza responsabile faremo di tutto per evitare le elezioni. Ma non sarà una strada facile” risponde Letta, segretario del Pd, alla domanda se l’esecutivo Draghi terminerà la legislatura.

Letta: “Per vincere, M5s nel centrosinistra. Renzi? Dipende da lui” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo