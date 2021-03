LA PESSIMA EREDITA’ DI CONTE.Sarebbe utile fare in modo che più persone possibile vengono a sapere delle gravi inadempienze del governo Conte ma non so in che modo! Oltre che dirlo il più possibile!

Sarebbe utile fare in modo che più persone possibile vengono a sapere delle gravi inadempienze del governo Conte ma non so in che modo! Oltre che dirlo il più possibile! Due le evidenze nel mezzo della pandemia e che stiamo pagando anche ora: l’assenza di un coordinamento tra Stato centrale e Regioni; i limiti architetturali della medicina del territorio nel SSN. Assordante su questi temi il silenzio di Speranza. Legge questo? Sì, sappiamo che ci guardano spesso male ma… https://www.spiegel.de/…/corona-klagen-in-italien-erst..

LA PESSIMA EREDITA’ DI CONTE.

Dalla lettura dei giornali emerge che fino a pochi giorni fa, quando è stato presentato dal nuovo governo, non esisteva un piano vaccini. Il governo Conte aveva solo impartito alcune indicazioni alle Regioni sulle priorità da seguire. Che le hanno attuate, si fa per dire, in ordine sparso.

Eppure di vaccini in arrivo entro la fine del 2020 si parlava almeno da settembre, tempo che è stato impiegato da Conte, Speranza e Arcuri per immaginare che il piano vaccinale potesse essere sostituito da una inutilmente costosa campagna di marketing.

Dopo gli errori capitali del 2020, che – da ultimo – leggiamo perfino su der Spiegel, ma non sulla stampa italiana, intenta a tirare la volata alle magnifiche sorti di Conte, ora occorre mettere in moto una macchina alla quale nessuno aveva messo mano seriamente.

Torna il tema di una malintesa e pessimamente praticata autonomia regionale che, nella pandemia, ha mostrato tutti i suoi limiti, per usare un eufemismo.

C’è un problema, sempre più evidente, di disparità di trattamento dei cittadini italiani che ha creato una disuguaglianza intollerabile, sulla quale chi si riempie la bocca quotidianamente di egualitarismo non dice una parola. Eppure qui si tratta di pari opportunità di vita.

Non si tratta solo di un problema di approvvigionamento, che si sta superando, ma di una organizzazione che solo ora, col cambio di governo e del commissario, si sta definendo. Una pesantissima eredità di ritardi, omissioni, asimmetrie operative che lasciano spazio a comportamenti disdicevoli.

Le generiche indicazioni del Governo Conte non sono state rispettate: in Europa la media degli ultraottantenni vaccinati è al 54%, da noi solo il 39% con una dose e l’11% con la seconda. Ma si vaccinano i più giovani con la scusa delle liste di “riserva”, che non si capisce perché non possano essere programmate avanzando con l’ordine di priorità stabilito.

Inutile ricordare che la riforma costituzionale del 2016 interveniva per modificare questa stortura. C’è sempre chi gioca rincorrendo il peggio. Allora bocciando quella riforma e oggi, dopo questi risultati, rimpiange il governo degli incapaci.

Come dire meglio morti piuttosto che avere FI e Lega nel governo. Meglio stare coi furbetti del vaccino e i “lei non sa chi sono io”?

LA PESSIMA EREDITA’ DI CONTE.Sarebbe utile fare in modo che più persone possibile vengono a sapere delle gravi inadempienze del governo Conte ma non so in che modo! Oltre che dirlo il più possibile! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo