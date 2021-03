Legge questo? Sì, sappiamo che i TEDESCHI ci guardano spesso male ma…MA DICONO SEMPRE LE COSE COME STANNO ,SANZA PELI SULLA LINGUA. https://www.spiegel.de/…/corona-klagen-in-italien-erst..

Prima è arrivato il virus, poi l’insabbiarsi. Centinaia di famiglie italiane hanno sporto denuncia in seguito alla morte in corona dei loro cari. Chiedono chiarimenti. In effetti, i documenti dimostrano che all’inizio della pandemia sono stati commessi e nascosti errori

Diego Federici conosce bene la strada ai suoi genitori, meglio di quanto gli piaccia. Lungo la navata centrale, oltre Thujen e Cipresso, poi il terzo posto da sinistra. Lì, sotto una lastra di marmo bianco, giacciono sepolti. “Signore, non permetterti di separare in cielo coloro che hai collegato sulla terra” è scritto sopra un’immagine che mostra entrambi avvolti. Tra questi ci sono i suoi giorni di morte. Con lui: Renato Federici, 21 marzo 2020. Con lei: Ida Mattoni, 25 marzo 2020. Sono stati solo quattro giorni, poi sono stati uniti lassù, dice Diego.

Il 36enne è rimasto al piano di sotto a Martinengo, piccolo paese a 25 minuti da Bergamo. La mattina del 18 marzo dello scorso anno, non riusciva a raggiungere i due genitori per telefono, così guardò a casa. La madre giaceva proprio dietro la porta, di nuovo sul tappeto persiano, respirando debolmente nella tenda da notte, ricorda. Il padre era stato seduto privo di sensi nel soggiorno su una vecchia sedia di legno al tavolo, in pigiama blu e in cima. Entrambi avevano la febbre. Covid-19.

Il figlio ha allertato il medico di emergenza e il fratello. Le condizioni della madre erano così gravi che è stata portata in ospedale subito dopo Treviglio. I due medici d’urgenza hanno brevemente discusso del lavoro del padre prima di portarlo all’ospedale di Romano di Lombardia. Era ancora in grado di entrare nel veicolo. È stata l’ultima volta che i figli hanno visto i loro genitori.

“Il giorno che ha messo fine alla mia vecchia vita”, chiama oggi Diego Federici. Lui e suo fratello passarono poi una settimana in quarantena, aspettando insieme che il telefono squillava. Ogni giorno si diceva che la situazione era grave, ma sotto controllo.In seguito appresero che la madre aveva probabilmente ricevuto morfina e ossigeno solo dall’inizio. Il suo corpo è stato trasportato con un mezzo militare a Bologna e un’urna è tornata. I figli si chiedono ancora se fosse quella giusta. Anche il padre morì da solo, e ai figli non fu nemmeno permesso di venire al funerale. La pandemia ha derubato la famiglia di Diego Federici prima che potesse avviarne uno da solo. A un anno dall’inizio della pandemia in Italia, molti cimiteri sono pieni di nuove lapidi. Più di 30.000 persone sono morte nel paese solo durante la prima ondata fino alla fine di maggio 2020. E dove un anno fa si è aperto un buco in molte famiglie, le domande e la rabbia sono ora.Federici vuole sapere se la morte della madre avrebbe potuto essere evitata. Avrebbe dovuto ricevere più di un antidolorifico? E nel fascicolo medico del padre, così tanto è stato corretto a mano col senno di poi che quasi nulla poteva essere decifrato, dice Federici. Dubita che questo tipo di documentazione fosse corretto.

Legge questo? Sì, sappiamo che i TEDESCHI ci guardano spesso male ma…MA DICONO SEMPRE LE COSE COME STANNO ,SANZA PELI SULLA LINGUA. https://www.spiegel.de/…/corona-klagen-in-italien-erst.. ultima modifica: da

