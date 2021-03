LETTA, PIU’ BELLARMINO CHE MACHIAVELLI. RIFORMISMO “FAMOLO STRANO”.

Di Marcucci mi interessa poco. Sarò superficiale ma uno che non ride mai, che pare sempre si sia svegliato male e ce l’abbia col mondo anche quando chiede che ora è, non è nelle mie corde. Non sono un ipocrita, questo glielo dissi guardandolo negli occhi alla fine di una riunione, tempo fa.

Ma la mossa di Letta per sostituire i capigruppo del PD in Parlamento con due donne, senza porre un esplicito problema politico e correntizio che è noto a tutti, comprese le donne, lo trovo abbastanza disgustoso.

Certo, le donne del PD hanno dovuto mandare giù tanti bocconi amari. Sono passati i tempi nei quali, con Renzi, la parità di genere era naturalmente praticata nel partito e nel governo.

Ma questo usarle come scudi politici di genere andrà bene alla nomenclatura, anche a quella femminile, che c’è, anche se con meno spazio di quella maschile, lo trovo una conferma dell’atteggiamento obliquo, gesuitico nel senso deteriore del termine, del vecchio democristiano, nel senso deteriore del termine.

C’è differenza tra un ragionamento e una battaglia politica limpida e una mossa furba per fare fuori gli avversari politici nascondendosi dietro un obbiettivo più nobile. Più cardinale Bellarmino che Machiavelli. Riformismo,”famolo strano”. Umberto Mosso

PS:Perfettamente d’accordo! Direi pure che è ipocrita, usa l’argomento per far fuori un ex “renziano”, l’altro si è subito accomodato a fare da sponda. Certo , per lo stesso ragionamento, poteva dare lui la…precedenza ad un segretario donna! Hai saputo cogliere in pieno tutti gli elementi politici negativi che caratterizzano questo passaggio delle decisioni di Letta, sapranno coglierli anche gli elettori del PD?

Doveva cambiare qualcosa per gestire le divisioni all’interno del P D e ritrovare unità. Doveva aprire e dialogare con tutte le componenti sul programma. Quello che sta cercando di fare è il solito sistema che dietro a una argomentazione giusta relativa a dare spazio alle donne nasconde l’obiettivo reale. Emarginare la componente riformista. Quindi sempre Renzi nel mirino. Perché non l’ha detto in assemblea? Per avere l’unanimità? Per agire dopo con il metodo D’Alema? La partenza non è delle migliori.

POI:La parità di genere non si ‘concede’, deve diventare una regola costitutiva, entrare nello statuto e realmente praticata. La ‘concessione’ ha come conseguenza il ringraziamento e la riconoscenza, quindi la mancanza di libertà di idee e di azione. La questione dei capigruppo è emblematica e anche un po’ ridicola, se non propriamente offensiva. I gruppi sono autonomi ed eleggono i loro capigruppo (ribadito da Irene Tinagli, domenica, e non senza imbarazzo!). Mettere da parte i due capigruppo eletti per sostituirli, caldeggiando, se non proprio imponendo, l’elezione di due donne…non è un gesto democratico e delegittima da subito le eventuali elette (obtorto collo!). Peraltro l’esimio nuovo segretario PD, pensando di dire una cosa carina e intelligente, aggiunge ‘di qualità’ , specificazione che non avviene mai per gli uomini. Letta non mi sorprende, un genio non è (politicamente s’intende). Mi sorprendono le donne: se fossero solo consapevoli dell’ennesima partita che si sta giocando non con loro, ma sopra di loro, non sarebbero così contente come sbandierano.

LETTA, PIU’ BELLARMINO CHE MACHIAVELLI. RIFORMISMO “FAMOLO STRANO”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo