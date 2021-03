Anche a me dispiace fare azioni civili contro alcune testate e sette. Ma dobbiamo essere chiari: le critiche servono e aiutano a crescere, le fake news no. Per anni ho sottovalutato la montagna di accuse che mi venivano rivolte: da due anni ho deciso di cambiare stile: se qualcuno scrive falsità, è mio DOVERE, non diritto, chiedere i danni. Perché continuare a far finta di nulla sarebbe come ammettere di aver fatto qualcosa di illegale o di illecito. Niente di personale, sia chiaro. Ma per troppo tempo ho sottovalutato l’alluvione di fake news contro di me. Adesso ho semplicemente deciso di reagire, colpo su colpo.

NON SI PONE L’ALTRA GUANCIA, OGGI SI RILANCIA.

L’ho più volte detto, a me non entusiasma questa modalità di stare sui social, ma se non ricordo male, per molto meno, proprio da loro e da chi gli sta vicino (che poi sono l’uno lo specchio dell’altro, una simbiosi a tutti gli effetti, non so di quale tipo se mutualistica, parassitaria o commensalistica, ma conta poco) hanno detto di tutto, scatenato le loro “macchine belliche” per offendere, calunniare, minacciare, per il presidente Mattarella “reo” di aver fatto il proprio dovere ma di non aver soddisfatto i loro appetiti di potere, fu chiesto persino l’impeachment, per Matteo Renzi un’interrogazione parlamentare per i suoi viaggi all’estero, senza scendere nelle volgarità delle varie Taverna, dei proclami dei Di Battista o dei Di Maio con “quelli di Bibbiano” e le prese per i fondelli del loro “mecenate”, mecenate ma con i soldi degli italiani, Beppe Grillo, delle VAGONATE di insulti sotto forma di vignetta satirica o di notizie non sempre attendibili, da parte di quello che a tutti gli effetti è l’House Organ pentastellato, con titoli a nove colonne appena anche solo una piccola notizia potesse mettere in cattiva luce il proprio avversario politico, e soddisfare “gli appetiti” dei propri stakeholder, ma allo stesso tempo solo un piccolo trafiletto qualora quella notizia o campagna giornalistica venisse dimostrata infondata

Spesso si sente dire “Chi la fa l’aspetti”, lo ammetto, ho più volte utilizzato questo proverbio, sapendo di certo che sarei anch’io scivolato sul più bieco qualunquismo, sul luogo comune di bassa lega, e mi rendo conto che sarebbe ora che la smettessimo tutti, ma qualcuno farà mai il primo passo? Qualcuno se ne assumerà mai la responsabilità di essere “il mandante” di questo scempio etico/culturale? A chi toccherebbe fare il primo passo se non a chi ha fatto di questo tipo di propaganda l’unica arma che gli potesse dare dei frutti, vista l’inconsistenza di una buona parte della classe dirigente, di un partito che, sfruttando la debolezza della ns. politica, ha fatto scempio del rispetto tra le persone e continua con questo cliché senza soluzione di continuità?

Allora, visto che insistono, accettino sportivamente che qualcuno indaghi anche sul loro operato e chieda conto dei loro comportamenti e forse piano piano, riusciremo insieme a capire che CA NISCIUN È FESS” e che TUTTO IL MONDO È PAESE, che si diano una regolata e cominciamo ad uscire da questo pantano nel quale ci hanno portato.

NON SI PONE L'ALTRA GUANCIA, OGGI SI RILANCIA.

