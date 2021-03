“Pure un bambino ritardato” arriverebbe a questa conclusione, “pure un bambino ritardato”. Che schifo. Ancora una volta Travaglio tira in ballo la disabilità per schernire, sbeffeggiare i suoi avversari. Ancora una volta sì. Qualche tempo fa parlò di “mongoloidi”, sempre per insultare in Tv.Lo fa regolarmente, per lui è un “modo di dire”, la sua violenza verbale è un’arma. La disabilità mentale, la fragilità degli ultimi, il dolore delle famiglie, nel dizionario dell’inciviltà di Travaglio non può non indignare e non posso non esprimere tutto il mio sdegno.

Continua a dimostrare la pochezza del personaggio e l’odio di cui è pieno il suo animo.Fino a quando si dà voce a questi giornalisti l’ odio non cesserà e il dialogo civile diventa sempre più improbabile. Si lo so! Einutile indignarsi, Travaglio non capirebbe, ha fatto dell’insulto la sua professione. Basta non comprare il suo giornale e cambiare canale quando appare in TV, in particolare dalla Gruber che pende dalle sue labbra. Altra cosa sono i giornalisti. A ciò ed e drammatico aggiungo che !Tutti i grillini hanno questa performance, usano questo me’todo vigliacco di insultare. Solo quello che fanno e dicono loro e la cosa giusta, sono delle m…e.Bambini ritardati, è un’espressione generica. Si può dire anche adulti ritardati, cioè che si trova in uno stato di difficoltà a comprendere, pertanto in questo momento siamo un po’ tutti ritardati, io non mi offenderei, perché sono consapevole di essere in questa situazione.Grave, potrebbe essere se si facesse riferimento alla Patologia specifica, allora, sarebbe una vera ignobile offesa.

Qualcuno deve fermare questo individuo insultatore seriale ….non se ne può più…

