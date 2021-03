Renzi e le polemiche sui suoi viaggi all’estero. Leggete bene prima di criticare è andato quanto era primo ministro!! non è mica il signor conte..

Leggete bene prima di crticare è andato quanto era primo ministro!! non è mica il signor conte..Sono tutte considerazioni all’insegna del BUONSENSO. Nella palude in cui versa la politica italiana, Matteo Renzi rappresenta UNA tra pochissime eccezioni. Ma:Stai attento Matteo, Scanzi potrebbe dire che sono terroriste antidemocratiche mascherate da pie donne…

Renzi e le polemiche sui suoi viaggi all’estero: “Oggi a Dakar ho visto Tony Blair, mercoledì al Senato parlerò dopo Draghi”Il post del leader di Italia viva segue le discussioni innescate dalle sue trasferte a Riad e a Dubai.

“Cinque anni fa sono stato il primo premier a visitare alcuni paesi africani subsahariani, tra cui il Senegal. Credevo e credo che l’Italia debba investire molto in Africa: inutile dire che dobbiamo aiutarli a casa loro se poi tagliamo su cooperazione allo sviluppo e lasciamo le infrastrutture ai cinesi. Oggi sono tornato a Dakar dove domattina vedrò il presidente Macky Sall. È stato bello incontrare grazie alla nostra Ambasciata alcune realtà della cooperazione internazionale. E ho avuto la possibilità di scambiare qualche opinione con quello che per me è un leader straordinario quale Tony Blair, anche lui a Dakar. A tutti quelli che polemizzano perché sono all’estero un semplice messaggio: ci vediamo mercoledì in Senato, dove interverrò dopo il presidente Mario Draghi“. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia viva. Il post arriva dopo le polemiche per il viaggio a Riad prima e a Dubai dopo.