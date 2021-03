Conte torna avvocato per Grillo e porta in tribunale Casaleggio. Che brutta fine per i 5Stelle.

Ora si capisce tutto. Ecco perché Beppe Grillo ha arruolato Giuseppe Conte per affidargli la guida del Movimento 5 Stelle, almeno all’apparenza. Infatti non lo ha scelto come leader, ma come avvocato. Farà lui il lavoro sporco che il fondatore del M5s non osava: portare in tribunale Davide Casaleggio, il figlio del co-fondatore Gianroberto. Brutta fine per i cinque stelle…

A svelare le manovre sotterranee della galassia grillina è un articolo de La Stampa. Conte sta lavorando al nuovo statuto M5s da presentare dopo Pasqua ma prima deve risolvere la grana Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, che vuole i 450mila euro che i parlamentari grillini non hanno restituito prima di indire qualunque votazione online. Niente soldi, niente cambi nel Movimento.

E così Giuseppi è tornato a fare l’avvocato non del popolo ma di Grillo: si è riunito con alcuni giuristi di fiducia e, dopo aver ottenuto il via libera dei vertici M5s, ha iniziato a preparare le causa per portare in tribunale l’associazione Rousseau.Non c’è margine di trattativa, Casaleggio non vuole neanche parlare con Vito Crimi. Ci ha provato il tesoriere Claudio Cominardi a proporre a Casaleggio jr. un contratto di servizio che lo legasse al Movimento in qualità di semplice gestore della piattaforma. Il rifiuto è stato netto, e l’alternativa è il tribunale.

“Non si può bloccare la vita del partito di maggioranza in Parlamento per la pretesa economica di un privato che gestisce un sito web”, avrebbe tuonato Conte che punta la sua strategia legale nel dimostrare che quello con Rousseau è un “contratto di fatto” ma “in mancanza di un perimetro chiaro di diritti e doveri reciproci, non si può inibire la vita associativa del partito a fronte di una non argomentata e non fondata pretesa economica”. In ogni caso, una fine ingloriosa. Comunque vada a finire in tribunale o fuori.

M5S news. Bisognerà attendere ancora prima di vedere un po’ di sereno in casa Cinque Stelle. Mentre si pensa alla rifondazione del Movimento, al suo codice etico e al nuovo Statuto, c’è un nodo che sta diventando sempre più difficile da sciogliere: Davide Casaleggio e la piattaforma Rousseau. Quello che si sta verificando è un vero e proprio braccio di ferro: da una parte il presidente della piattaforma non ha intenzione di muovere un passo finché gli arretrati non verranno pagati dagli eletti. Dall’altra… Conte si prepara a fargli causa.

Ma cosa sta succedendo di preciso tra le mura del M5S? Davide Casaleggio ha bloccato ogni tipo di votazione, compresa quella per eleggere Conte come nuovo leader. E lo ha fatto perchè pretende che vengano saldati tutti gli arretrati che gli eletti devono alla piattaforma: circa 450 mila euro. Finché non verranno pagati, non ci sarà alcuna votazione online, nemmeno quella per modificare lo Statuto. Così, di fatto, sta letteralmente mettendo in pausa la rifondazione del Movimento 5 Stelle, nonostante le intenzioni di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte. Sfidare un avvocato, però, può portare a situazioni poco piacevoli. L’ex presidente del Consiglio, infatti, da giorni si riunisce con giuristi di fiducia con l’intento di preparare le carte per discutere con Casaleggio direttamente in tribunale.

Non si voleva arrivare a tanto, e i vari tentativi di accordo ne sono la dimostrazione. C’è stata la proposta di Vito Crimi, rimandata direttamente al mittente poiché, secondo Casaleggio, il suo mandato è scaduto a dicembre e quindi non si trova nella posizione di poter trattare. Lo stesso è stato destinato a Claudio Cominardi, il tesoriere. All’offerta di legare Casaleggio al Movimento 5 Stelle come semplice gestore della piattaforma, la risposta è stata: “Vogliamo una partnership che mantenga Rousseau indipendente”. Di fronte al muro alzato dal presidente dell’associazione Rousseau, quindi, pare che Conte non abbia trovato alternativa se non quella di ricorrere per vie legali.

