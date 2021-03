Lettera ad un pentito che da PD vuole la tessera di Italia Viva.

Incredibile non ci posso credere che tu abbia incominciato ad ascoltare, a pensare, a riflettere, ad abbandonare i pregiudizi, a credere nelle opinioni, a pensare solo al tuo interesse, a studiare, ad essere coraggioso, ad uscire dal buio della caverna (Platone già aveva capito…… quando paragonò il PD ad una caverna)!!!!! Complimenti hai visto quanta luce? Per la tessera che mi richiedi, è ancora presto, quando si passa dal buio alla luce all’inizio si rimane abbagliati, si fa fatica a vedere le cose per come sono. Subito non si può apprezzare per intero la verità. So che quello che stai facendo provoca sofferenza, per questo sei da apprezzare maggiormente. Ti consiglio, una volta conosciuta la verità, sarai tentato di tornare indietro a cercare di convincere gli amici che sono rimasti al buio nella caverna, non lo fare. Prima di tutto al buio potrai inciampare e farti male, sarai goffo nel camminare e ti prenderanno in giro. Ma soprattutto i tuoi ex amici non ti crederanno, incominceranno a trattarti male, ti infangheranno, ti minacceranno, non rischiare. Quando mi avrai convinto di essere diventato così forte da reggere l’urto, allora ti manderò la tessera di Italia Viva. Potrai così unirti a noi che da tanto tempo viviamo nella grande tribolazione. Ti abituerai a viverla con gioia perché avrai sempre davanti a te il tuo leader. Viva Matteo Renzi. GRUPPO DI SOSTEGNO . NOI E MATTEO RENZI ITALIA VIVA. CONDIVIDIAMO

