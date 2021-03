Quando Travaglio mi definì “braccia rubate all’Agricoltura”, decisi di non rispondere, di lasciar perdere. Ciò che per lui era una offesa, per me era ed è nobile e dignitoso lavoro.

Ma oggi ha davvero passato ogni limite etico, umano, di buon gusto e di rispetto verso i bambini, le persone e le famiglie che affrontano la vita con coraggio portando sulle spalle un peso in più. Utilizzare l’affermazione “bambino ritardato” per sbeffeggiare un collega o una persona che non la pensa come lui è gravissimo. È indecoroso. Non è giornalismo: è mancanza di ogni freno morale che viaggia sulle parole, è assenza di pedagogia, di ogni senso civico, di umano rispetto.Per questa offesa immonda, dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa.

Lisa Noja

CARA LISA: Marco Travaglio non è un giornalista ma è un giornalaio. BABBIONE.Si vede che il termine RITARDATO lo conosce molto bene.

MA! Sa chi è un ritardato,NON sa cosa pensa,NON sa come scrive ma, proprio perché è ritardato, non sa cosa non dovrebbe scrivere.Ed e una conferma di quanto sia ignobile tale essere! Penso che da bambino! Travaglio sembra che sia stato bullizzato e dentro di se’ porta i segni. Ed essendo un ritardato. Dobbiamo aver pazienza con Travaglio perché si crede il Genio più grande di tutti i tempi e non può capire le persone” normali” come noi.

Come riuscire a fare peggio di Travaglio: un bambino con disturbi dell’apprendimento non è un bambino ritardato. È un bambino con DSA. I deficit cognitivi sono un’altra cosa.C’è una sostanziale differenza e se prima di scrivere qualcosa ci si informasse, si eviterebbe di cadere nello stesso “errore” di Travaglio. E di ripetere la stessa indecenza.

E purtroppo siamo ancora qui a dar retta a Travaglio? Non commentare le sue tristi ed inappropriate boutade sarebbe la cosa migliore; d’altronde il suddetto non ambisce altro che si parli in qualche modo di lui. Meglio interloquire con lui attraverso lo strumento più appropriato: le querele (Renzi docet).

Marco Travaglio non è un giornalista ma è un giornalaio ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo