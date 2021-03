COME NON DARLE RAGIONE! Renzi fa spallucce: Bin Salman? Un amico. E LI A MANDATI A.F.CU

Matteo Renzi ha confessato di non fidarsi dei giornalisti. Anzi ha detto che preferisce credere alle parole del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, piuttosto che alle reiterate accuse che rimbalzano sui mass media di tutto il mondo provenendo da diverse fonti (Agenzie investigative e Amnesty International) sulla presunta responsabilità del principe Bin Salman nella morte del giornalista saudita Kashoggi. “L’amministrazione Biden non ha sanzionato il principe Bin Salman, che io chiamo my friend visto che lo conosco da anni e che è mio amico”. Il leader di Italia Viva nega che il principe saudita possa essere il mandante del giornalista e ai cronisti che ieri lo incalzavano sull’argomento all’uscita del Senato ha ribattuto: “Mandante? Questo lo dite voi. L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se permettete, mi fido più di Biden che di voi”. L’ex rottamatore ha poi negato di aver intascato 80mila dollari per l’intervista al principe (“è un’affermazione falsa”) e sulla frase che suscitò tanto scandalo nell’opinione pubblica italiana riguardante la stagione rinascimentale che starebbe vivendo il regno saudita, Renzi ha aggiunto: “la ridirei. Sono molto convinto che la questione sul nuovo rinascimento arabo sia un tema molto interessante”. E lasciate perdere . Neanche gli Usa sanno chi ha ucciso Kashoggi»«L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se permettete, mi fido più di Biden che di voi», spiega Renzi quando i cronisti citano il caso Kashoggi.«Io lo chiamo my friend perché è una persona che conosco da anni e che è un mio amico». Fuori da Palazzo Madama Matteo Renzi si ferma a parlare con dei giornalisti. Fra le domande arriva quella sul rapporto tra l’ex premier e il principe saudita Mohammad bin Salman, al centro di una ricostruzione dell’intelligence statunitense sull’omicidio Kashoggi. Secche la risposta del leader di Italia Viva: «La fondazione Fii è una fondazione internazionale molto importante come tante altre. L’amministrazione Biden non ha sanzionato il principe Bin Salman, che non è presidente del fondo, e vorrei segnalare che l’amministrazione Usa non lo ha bannato». E ancora, quando una giornalista ripete la domanda: «L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se permettete, mi fido più di Biden che di voi». PARLIAMO DI COSE CERTE NON INVENTATE PER INTERESSI VARI GRAZIE.

COME NON DARLE RAGIONE! Renzi fa spallucce: Bin Salman? Un amico. E LI A MANDATI A.F.CU ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo