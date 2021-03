CONTE, UN INCAPACE AD ALTO COSTO..E! Solo ed esclusivamente per la incapacità di Conte se abbiamo avuto oltre 100.000 morti pet covid.Spero che i migliaia di morti in conseguenza di questa scelta sciagurata e criminale saranno onorati dignitosamente facendo pagare gli incapaci responsabili di questa tragedia …

Tutti i Paesi dell’UE parteciparono alla trattativa per l’acquisto dei vaccini. Questo ha dichiarato ieri la direttrice degli uffici di Bruxelles che fornirono il supporto amministrativo ai capi di governo e ai ministri competenti durante il negoziato con le case farmaceutiche.

L’esito del negoziato fu segnato dai limiti di spesa imposti, che portarono alla sottostima del numero delle dosi acquistate e a modalità di consegna che oggi sono motivo di vertenza, ma soprattutto oggi rallentano la campagna di vaccinazione.

Dunque la scelta, anche del governo italiano, fu quella di privilegiare l’ottenimento del prezzo più basso, subordinando a questo ogni altra valutazione circa il risultato dell’immunizzazione di massa e in tempi brevi che si doveva perseguire, è davvero il caso di dire, “ad ogni costo”.

I tecnici di Bruxelles hanno calcolato che il “risparmio” dell’Italia è stato di 1,2 miliardi di euro e tante dosi in meno derivanti da clausole di consegna che si sono rivelate sbagliate.

Questo è paradossale considerando che 1,2 miliardi sono niente rispetto ai 130 miliardi di sforamento del bilancio statale, che quello stesso governo nello stesso periodo, otteneva dal Parlamento e molta parte dei quali spesi in ritardo e male.

Considerando, inoltre, che ogni giorno di lockdown era costato 900 milioni di perdita al sistema economico italiano.

Il paradosso è che le dosi in eccesso tra quelle offerte e quelle acquistate in questo modo, sono state comprate, legittimamente, dalla Germania, anche se a un prezzo più alto e più vicino a quello pagato da altri Paesi extraeuropei. Una polemica fatta a suo tempo che, alla luce di queste notizie, ci ha fatto discutere senza senso.

Questa è una vicenda grave, soprattutto per le conseguenze sulla salute e la vita di migliaia di cittadini.

E c’è ancora chi considera Conte un soggetto politico affidabile, capo di un governo che non doveva cadere, un leader al quale affidare la guida di un polo progressista e la gestione di oltre 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In un Paese di gente con la testa a posto uno così sarebbe stato cacciato almeno sei mesi prima e dopo avergli chiesto il conto abbandonato al suo destino.

Invece no, hanno trovato la faccia giusta per far vincere la destra per i prossimi cinque o dieci anni. Altro che Salvini e Berlusconi al governo! Il vero problema per i progressisti sono Conte e il suo M5S, il populismo degli incapaci ad alto costo.

