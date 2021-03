Draghi contro le furbizie regionali. Un piano per riaprire le scuole.La trasparenza dei dati per responsabilizzare le regioni.La severità di Draghi contro le regioni che hanno vaccinato categorie professionali. Attenzione per gli over 70. La volonta di riaprire le scuole ma con prudenza. Il modello “Bolzano” per riportare studenti in sicurezza: test due volte a settimana e tende mediche.

Ha pronunciato la parola “riaperture”, ricordato che la scuola è la sua prima urgenza, ragionato di vaccini e politica estera. E’ stato un discorso “mondo”. Mario Draghi non ha avuto bisogno di urlare contro la vaccinazione come arbitrio di poche regioni perché tutta la dolce severità era contenuta in una frase. Questa: “Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche forza contrattuale”.

Regioni replicano a Draghi: “Non è mancata l’organizzazione, ma i vaccini”

La linea difensiva è comune: non è mancata l’organizzazione nelle Regioni, sono mancate le dosi di vaccino. I presidenti di Regione alzano un muro contro le critiche di Mario Draghi per le campagne vaccinali a livello regionale, spesso disomogenee e disorganizzate.

Lo dice il governatore emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza della Regioni, intervenendo a Omnibus su La7. “Le multinazionali hanno avuto fino ad oggi un comportamento vergognoso. Hanno sottoscritto un contratto con l’Ue per fornire i vaccini ma fino ad oggi sono arrivati tagli. In questo Draghi è stato esemplare, bisogna fare la voce dura e ottenere ciò che è dovuto” sottolinea Bonaccini, affermando che “a noi non è mancata l’organizzazione, ma le dosi di vaccino”, per cui “il Governo pensi a fare arrivare le dosi e pretenda dalle Regioni che facciano le cose al meglio”… “Non mi permetto di sindacare sulle singole regioni il lavoro dei miei colleghi”, spiega Bonaccini. “Il nostro compito è di condividere col Governo delle scelte, poi ognuno risponderà di quello che fa”. ”È giusto accelerare sul tema delle età dove vi è il più alto numero dei deceduti” ma, sottolinea il governatore emiliano, le categorie da vaccinare erano state condivise e all’inizio AstraZeneca non era stato autorizzato anche per gli over 65. “Io credo – sottolinea – che il richiamo a fare di tutto e a fare di più per arrivare a vaccinare il prima possibile tutti gli ultra 80enni e, come abbiamo già cominciato, anche gli ultra 70enni, io credo che sia giusto”. Certo, aggiunge, vaccinare in alcune regioni prima “avvocati e magistrati, quello probabilmente è stato un errore”. Quanto alle prenotazioni, “ha fatto bene il Governo a dire ‘laddove ci sono difficoltà noi ci siamo per dare una mano’”, invitando a usare la piattaforma delle Poste. Per i ‘riservisti’ dei vaccini, in Emilia-Romagna “noi abbiamo delle liste, le cosiddette ‘panchine’, dove dove subentra qualcuno a chi non si presenta, che sono fatte dalle Asl e fanno capo alle persone che già devono essere vaccinate”.

Stop alle polemiche su dosi e le categorie “che sanno di scaricabarile” tra Governo e Regioni, dice in un’intervista a La Stampa il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Che chiede a Draghi “di aiutarci con la sburocratizzazione, aumentare i vaccinatori e dare uno scudo penale a chi fa le iniezioni”. A proposito delle polemiche sulle interpretazioni differenti sulle priorità, a seconda delle Regioni, Toti non le manda a dire: “Mi pare uno scaricabarile poco positivo: nessuna Regione si è inventata le categorie prioritarie, dagli insegnanti agli uffici giudiziari, se le è inventate il ministero della Salute con il Parlamento”. Se è mancata chiarezza? “Sono cambiate per tre volte le età limite su AstraZeneca, il piano di vaccinazione è stato lasciato ad uno stadio di poca definizione, che ha consentito a qualcuno di dirigersi dove riteneva più comodo. Io comunque sono d’accordo sul procedere per fasce d’età: una volta che avremo vaccinato i nostri over 75, negli ospedali avremo un terzo dei ricoverati”, chiarisce il governatore della Liguria.

O ancora Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: “Non è vero che siamo ultimi” nella classifica delle vaccinazioni degli over 80 e “Draghi non si riferiva a noi. Abbiamo vaccinato con la prima dose di Pfizer il 23,7% degli anziani sopra gli 80 anni e in questo caso siamo al 14esimo posto sopra Basilicata, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta”. In un’intervista al Corriere della Sera il governatore toscano si dice “contento che il premier sia entrato nel merito, ma si renderà conto che le Regioni non possono essere il capro espiatorio. Abbiamo seguito le indicazioni del ministero che ci imponeva di vaccinare con Pfizer medici, infermieri e personale di ospedali, cliniche private e anziani sopra gli ottant’anni”, “siamo stati i primi in Italia a vaccinare gli ospiti delle Rsa”. “Il problema”, prosegue il governatore della Toscana, ”è che ci hanno dato la metà dei vaccini promessi”, “tutti coloro che lavorano negli ospedali sono a rischio e abbiamo somministrato il Pfizer a odontoiatri e fisioterapisti, se fossero arrivati i vaccini avremmo immunizzato tutti gli over 80 in poco tempo”. “Non potevamo prevedere che i vaccini assicurati poi non arrivassero”, continua il governatore che promette: “Entro il 25 aprile vaccineremo tutti i 320 mila anziani sopra gli ottant’anni in Toscana. Però stavolta, memore degli accordi disattesi, aggiungo che ciò potrà accadere se arriveranno i flaconi programmati”. “Con il senno di poi”, conclude, “si costruirebbe il migliore dei mondi possibili. Non potevamo essere profeti, oggi ci comporteremmo in modo diverso”.

