E per fortuna erano autointerviste…

“È un fatto enorme la presenza di Joe Biden in Consiglio europeo, era dai tempi di Bush che non accadeva. E questo accade quando gli Usa hanno riaffermato le ragioni del multilateralismo che però fa fatica.

In queste ore i due ministri degli Esteri si sono visti per preparare un grande accordo Russia-Cina. Questa alleanza viene sottovalutata ma aprirà un nuovo scenario e porterà la discussione in Europa ma soprattutto nei Balcani dove storicamente abbiamo sempre sofferto.

Poi c’è il tema della Turchia, che pone un tema legato al Mediterraneo. La politica estera è una cosa seria, non è organizzare un convegno per la photo opportunity, è una cosa seria e in Libia ci stiamo giocando un pezzo di futuro.

Il Consiglio europeo è non è su un singolo ordine del giorno, è il rinnovato rapporto tra Ue e Europa, è la presenza di un nuovo leader italiano, che guida anche il G20.

Bisogna riaffermare la centralità del mediterraneo, la centralità dell’Africa. Noi abbiamo bisogno di pensare alla centralità dell’Africa non possiamo eludere questo tema e nemmeno il ruolo del Paese nel rapporto con i Balcani. L’Italia è un ponte saldamente ancorato all’Alleanza Atlantica ma sempre capace di dialogare.” Matteo Renzi

Continuano le lezioni del senatore Renzi nel tentativo di acculturare ed affrancare tanti italiani dalle loro ignoranze … dopo aver fatto scoprire a questi ciucci l’Arabia Saudita e il significato di Rinascimento italiano … ora un’altra bella pagina di geopolitica con un’occhio di riguardo nei confronti della didattica e nella divulgazione … materia ostica ed indigesta per i tanti furbacchioni ignoranti che amabilmente frequentano questa pagina.

