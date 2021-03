“Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO” ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto, di chi sparge odio, di chi non conosce il dolore e la bellezza di tanti nostri figli, fratelli, amici.Che vergogna questa cultura d’odio, che vergogna.

Oltre ad essere un grande politico. ……è sopratutto una persona dall’animo “NOBILE “.Bellissima foto. Si vede che è una bambina amata. Ma .. e di cosa ci dovremmo stupire, della volgarità di Travaglio ?? Sono anni che ammanisce con questo elisir le sue truppe cammellate, i cui tiratori scelti li troviamo ogni giorno su queste pagine, con il loro corredo di odio, insulti ed amenità varie … ci vorranno anni per disintossicare il paese da questa ondata puzzolente di fango che lo ha travolto, la cui responsabilità ricade sui vari Travaglio, Scanzi e la loro corte dei miracoli grillina.

CARA SETTA TRAVAGLIATA GRULLESCA IO Ho capito nel tempo che è inutile far capire a chi capire non può CIOE VOI SOVRA CIATI !!!! Avere un fratello, figlio, amico disabile è un dolore che solo chi lo prova può capirlo…quelle sono parole che non dicono nulla e non fanno della persona un essere spregevole…è una persona che non conosce, non sa, non ha provato sulla pelle cosa voglia dire avere a che fare tutti i giorni, di tutta una vita con una disabilità…e credo proprio che “ritardato” non tolga ne’aggiunga nulla ad un dolore!!

Daccordissimo con Renzi. Fin troppo buono con alcuni direttori di giornaletti.Purtroppo quelli, quella certa categoria di giornalisti, o giornalai, (senza offesa per i veri giornalai) hanno il pass, per dire stupidaggini e sputare odio. Matteo, siete splendidi, meravigliosi.

Oltre ad essere un grande politico. ……è sopratutto una persona dall'animo "NOBILE ".Bellissima foto. Si vede che è una bambina amata

