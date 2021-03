Scanzi e gli “strani intrecci” con Casaleggio e l’agenzia VisVerbi: così il Fatto Quotidiano occupa la Rai

Si è veramente insopportabile questa continua presenza. Peccato, si finisce per non seguire più certe trasmissioni che dovrebbero essere di informazione

Rai 3 e non solo ospita non giornalisti ma parolai che sputano veleno per propagandare una parte politica. Mai analisi, idee sviluppate sempre vomito di odio inqualificabile. Se ci fate caso da anni quelli del Fatto stanno perennemente in TV, sia TV pubbliche che private. Tutta la redazione: Travaglio, Padellaro Scanzi e Gomez li trovi tutti i giorni, imperituri. E tutti a sostenere Conte ed i 5S. A me non sembra normale, perché se lo fosse quanti giornalisti del Corsera, di Repubblica ecc, ecc. dovrebbero stare in TV? Qualcuno dovrebbe spiegarlo o sbaglio? son diventati come il prezzemolo. Li trovi ovunque. Su tutti i cani della TV. Peccato che parlano a senso unico e approfittano di ogni occasione per attaccare Renzi. Ma cosa vogliamo aspettarci di un giornalai del Fatto quotidiano. E non solo è occupata la Rai, su LA 7 ad otto e mezzo praticamente tutti i giorni fanno i turni Travaglio, Padellaro e Scanzi. D’accordo che La 7 è una rete privata ma…si la 7 è una tv privata e quindi può essere gestita come vuole, ma la Rai è pubblica e pertanto occorre valutare con più attenzione invitare assiduamente stessi personaggi. La conduttrice è ora di cambiarla. Tralascio le motivazioni, ma insomma i 5 s,,,,zi hanno occupato la RAI! Detto ciò. Non sarebbe il caso di fare una battaglia puntuale sulle modalità di gestione del servizio pubblico e sulla informazione in generale? Battaglia mirata ad ottenere un pluralismo concreto e doveroso nei riguardi di tutti i cittadini. Non solo SETTE 5S TRAVAGLIATI E Scanziani, si dovrebbe restituire una soglia di correttezza in tutti i media. Una rete nazionale, per la quale paghiamo il Canone, non dovrebbe essere a disposizione di pochi professionisti, quindi remunerati, di parte, o a parte, e, con parte. ANNOIANO nel migliore dei casi. E alle menti deboli (E SONO TANTE,BASTA VEDERE COME VOTANO) è come un lavaggio del cervello. POI CI LAMENTIAMO SE SIAMO RIDOTTI COME SIAMO RIDOTTI

Scanzi e gli “strani intrecci” con Casaleggio e l’agenzia VisVerbi: così il Fatto Quotidiano occupa la Rai

Ci sono opacità e strani intrecci politici dietro l’onnipresenza di Andrea Scanzi sulla terza rete della tv pubblica, come giornalista/opinionista (l’unico pagato, ndr) di ‘Cartabianca’, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer? Sul caso del giornalista del Fatto Quotidiano non molla la presa Michele Anzaldi, segretario della Vigilanza Rai e deputato di Italia Viva, che ormai da mesi sta portando avanti una battaglia sulla tutela del pluralismo sulla tv di Stato.

La presenza quasi asfissiante di Scanzi e in generale dei giornalisti del Fatto Quotidiano, giornale che non fa dell’equilibrio e dell’imparzialità il suo faro, è stata elaborata da Riccardo Puglisi de Lavoce.info e i numeri sono, a detta di Anzaldi, “inquietanti. “Negli ultimi 2 anni ‘Il Fatto Quotidiano’ è stato la testata più presente a Cartabianca, con 82 ospitate (alcune anche pagate). Segue ‘La Verità’ con 69 presenze, il ‘Corriere della sera’ con 45 presenze, ‘La Stampa’ 22, ‘La Repubblica’ 17 e poi le altre con numeri ancora inferiori. Dati, peraltro, esattamente contrari rispetto ai numeri di vendita dei giornali: ‘Il Fatto’ si posiziona undicesimo per copie vendute (dati Ads), ma in tv diventa primo superando abbondantemente quotidiani che vendono molto di più. Alcuni, come ad esempio ‘Il Messaggero’ e ‘Avvenire’, nella classifica delle ospitate del talk di Rai3 non figurano neanche. Questo sarebbe rispetto del pluralismo?”, si chiede il segretario della Vigilanza Rai.

Ma ci sono altri due punti che non tornano. Oltre a quanto già rivelato ieri, con la Rai che celandosi dietro il massimo riserbo non ha comunicato l’importo del contratto firmato da Scanzi con Cartabianca, c’è anche un dubbio relativo ai rapporti del giornalista con la tv pubblica.

Anzaldi ricorda infatti come “la gestione delle presenze televisive di Scanzi sarebbe affidata all’agenzia VisVerbi, la stessa che lavora per il leader di fatto del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio, titolare della piattaforma Rousseau”. Una questione che tira in ballo rapporti e intrecci particolari ma, come evidenzia ancora il segretario della Vigilanza, consiglieri di amministrazione Rai, l’Usigrai, l’Ordine dei giornalisti e Agcom non chiedono trasparenza “e rischiano di falsare la correttezza dell’informazione e il pluralismo nel servizio pubblico”.

Scanzi e gli “strani intrecci” con Casaleggio e l’agenzia VisVerbi: così il Fatto Quotidiano occupa la Rai ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo