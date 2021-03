Democrazia e Futuro: noi che abbiamo il coraggio di ricominciare da qui.

Al di là della foto..condivido tutto sugli “statali”..Se Brunetta ha parlato di un aumento “indifferenziato” a tutti …al 50% che lavora..ma anche all’altro 50% che vivacchia o addirittura ruba lo stipendio..SI CAPISCE che il PARTITO DEI LIBERISTI presunti MERITOCRATICI di Forza Italia ma anche di Lega e Fratelli d’Italia guarda più a PRENDERE VOTI DAI MILIONI DI IMPIEGATI PUBBLI E FAMIGLIE piuttosto che rendere EFFICIENTE e MERITOCRATICO il “servizio” dei dipendenti pubblici agli altri cittadini italiani..Vero è che SOLO MATTEO RENZI ha provato a scalfire il MOLOCH del PUBBLICO IMPIEGO e sappiamo che cosa è accaduto

Un messaggio poco convincente nell’annuncio di mercoledì di Brunetta è quello che riguarda la necessità di riconoscere ai dipendenti pubblici, con il rinnovo dei loro contratti collettivi, un aumento delle retribuzioni secco e indifferenziato, di oltre 100 euro mensili. Non si parli di recupero dell’inflazione, perché questa è da anni insignificante; si guardi, invece, alla questione sociale oggi più dirompente: la contrapposizione tra i garantiti e i non garantiti. Quella contrapposizione c’era anche prima; ma la pandemia la ha molto inasprita. I garantiti – e tra questi soprattutto i dipendenti pubblici, dei quali medici e infermieri sono solo una piccola parte – sono stati per la maggior parte appena lambiti dallo tsunami, al quale hanno potuto e possono guardare con la stessa partecipazione emotiva con cui al cinema si guarda un film drammatico; i non garantiti sono in balia della tempesta, solo in piccola parte indennizzati dallo Stato, esposti al rischio che il drastico peggioramento della loro condizione diventi permanente. Di fronte a questa catastrofe, un governo che ha a cuore l’equità e la coesione sociale, non solo deve destinare tutte le risorse disponibili al riequilibrio tra i primi e i secondi, ma deve anche smettere di considerare come intangibili le prerogative dei primi: la loro inamovibilità, il loro non assoggettamento a valutazione, le loro rendite, i loro “diritti acquisiti”. Al primo posto nella sua agenda dovrebbe stare l’aumento della contendibilità delle funzioni pubbliche a tutti i livelli, un loro assoggettamento a valutazione, un atteggiamento critico nei confronti di tutti i “diritti” che pretendono di essere “acquisiti”, cioè intoccabili. Nei rinnovi dei contratti collettivi dei vari settori dell’impiego pubblico questo dovrebbe tradursi in aumenti retributivi solo in forma di premi per il raggiungimento degli obiettivi precisi, misurabili e collegati a scadenze determinate, di cui si è detto sopra. Ma di questo, mercoledì, non si è sentita una sola parola.

