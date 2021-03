Draghi: “I cittadini ITALIANI e Europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche”

Draghi: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche” .Il premier durante il Consiglio europeo.

“I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul covid-19, sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche. Lo fanno sapere fonti di Palazzo chigi.

Il premier ha dato il suo “pieno sostegno” alla proposta di von der Leyen di rafforzare il meccanismo europeo sulle esportazioni di vaccini.

Oltre la U E serve tirare il ballo il “grande” CONTE, Con il gioco delle tre carte. E giocare al ribasso.E! I cittadini europei ITALIANI non conoscono i contratti che la UE ha fatto con le aziende dei vaccini, dunque si sentono ingannati PURE dalla Commissione Europea e SPECIALMENTE DA CONTE che quei contratti ha letto e firmato. Si dice che la mancata consegna dei vaccini sia dovuta al braccino corto del CONTE; Ed e una causa del come fece la fine che ha fatto. IL BRACCINO CORTO IN UNA PANDEMIA NON ESISTE, RIFIUTARE I 35 MIGLIARDI DEL MES E STATO UN ERRORE MADORNALE.

Coloro cui piaceva Conte si accontentavano della forma, delle enunciazioni, del savoir-faire da damerino in pochette, di tutto quello che appariva, mentre la sostanza – che è sempre complessa, contraddittoria, spesso paradossale – risultava troppo faticosa per le loro sinapsi. E’ pertanto tempo sprecato spiegare a costoro ciò che pure è evidente : che tra Conte e Draghi c’è un abisso.

CERTO CI METTO PURE LA UE.La UE ha 447 milioni di abitanti, con una ampia fascia di cittadini tra i più ricchi al mondo. Supponendo un prezzo massimo di 20 euro a dose, per vaccinare tutti con 2 dosi l’esborso complessivo sarebbe meno di 10 miliardi di euro, per una organizzazzione sovranazionale che per fronteggiare la pandemia ha fatto stampare dalla propria banca centrale centinaia di miliardi di euro. Dobbiamo pensare che la UE non ha avuto dieci miliardi per pagare i vaccini?

Ma il discorso è leggermente diverso, in quanto nel mese di ottobre, quando Astrazeneca ha annunciato di avere il vaccino pronto, l’Europa o la Germania, tramite l’EMA, si sono messe di traverso, ritardando con espedienti vari la sua autorizzazioni. Di contro la casa farmaceutica ha sottoscritto contratti con altri paesi, mettendo il contratto europeo in coda. Tutti speravano che lo stellone avrebbe fatto il resto, cioè far vendere gli altri vaccini in ambito europeo, sperando che nel contempo la pandemia si sarebbe esaurita e alla fine nessuno avrebbe avuto bisogno del vaccino Astrazeneca. Cosi quando ci siamo accorti che gli americani non ci avrebbero dati dosi sufficienti dei loro vaccini e che c’era bisogno del vaccino Astrazeneca, si sono scoperti gli altarini, con conseguenze tragiche per noi poveri mortali.

PS:SUI VACCINI ERRORI E RITARDI DEL GOVERNO CONTE.Matteo Villa, analista dell’Istituto di studi di politica internazionale (ISPI) ha riferito, ieri a Zapping (Rai Radio 1) i risultati di uno studio sull’andamento della pandemia dai quali si ricava che, se avessimo impostato dall’inizio la campagna vaccinale in modo diverso, avremmo avuto – già oggi – meno morti.

Affermazione gravissima, suffragata da dati statistici resi su base scientifica, che portano l’analista ad affermare che abbiamo un ritardo di almeno due mesi rispetto a quanto sarebbe stato possibile fare se fossimo stati pronti per tempo. Che entro la fine dell’anno sarebbero arrivati i vaccini si sapeva già con certezza almeno dall’inizio dell’autunno scorso.

Ad una domanda precisa di Giancarlo Loquenzi, uno dei pochi veri giornalisti in circolazione, Matteo Villa risponde seccamente che, ad esempio, dei 551 morti di ieri ce ne saremmo potuti risparmiare tra i 100 e i 150 se la campagna vaccinale fosse stata impostata meglio e nella sua esecuzione fossero stati rispettati criteri di priorità più chiari e stringenti.

Questo è accaduto perché, in mancanza di un piano vaccinale, scritto solo da pochi giorni dal nuovo commissario Figliuolo, nonché in assenza di controlli, si è abbandonata la linea che dava priorità agli anziani e ai fragili, concedendo deroghe regionali sulla spinta di lobby o pressioni localistiche. Per non parlare di interessi particolari fatti rientrare con interpretazioni estensive di norme impartite dal centro in modo estemporaneo.

Non c’entra la crisi di approvvigionamento perché in Francia e Germania fino al 20 febbraio era stato vaccinato il 25% degli anziani, mentre da noi lo è stato solo il 6%. Infatti lì il calo dei decessi degli ultra 80enni è stato del 50%, da noi solo del 20%.

Si calcola, così, che da noi oltre 1 milione di persone al di sotto dei 55 anni e non appartenenti a categorie prioritarie siano stati vaccinati senza averne diritto. Il 16% dei vaccini disponibili, quasi 2 ogni 10.

Da qui l’indicazione di Draghi a tornare al rispetto delle priorità e a un migliore coordinamento delle Regioni, in una condizione di confusione ereditata che, ora, è dura da far rientrare con i due mesi di ritardo accumulati in precedenza.

Loquenzi chiede se nell’ultimo mese, col nuovo governo, sia cambiato qualcosa. Sì, nettamente, risponde Villa. Si pensi che fino al 20 febbraio era stato vaccinato solo il 6% degli ultra 80enni, la prima fascia di priorità, mentre nel mese seguente, fino al 20 marzo sono saliti al 40%, nonostante la “crisi” da approvvigionamento. Una inversione netta di tendenza che se attuata prima oggi ci vedrebbero avere indici di contagi e mortalità inferiori a quelli attuali.

Ora i vaccini stanno arrivando in maggior numero e sempre più ne arriveranno. Occorre centrare quanto prima l’obbiettivo di almeno 400mila giornalieri. Ma rispettando le priorità, farlo solo quando ci tocca.

Per gli orfani di Conte e del suo governo non c’è altro da aggiungere. Ci ragionino per una volta e la smettano almeno di tacciare chi se ne sente liberato di tifoseria. Non siano complici inebetiti dai pregiudizi.

