Europeisti con i nervi a pezzi per i vaccini, su la testa. L’Ue ha rifornito di vaccini mezzo mondo, quando America e Regno Unito pensavano solo ai loro cittadini, e il suo ritardo rispetto agli americani è di cinque settimane.

Secondo gli ultimi dati della Commissione, dal primo dicembre 2020 l’Ue ha distribuito ai paesi membri 88 milioni di dosi (62 milioni sono stati somministrati) e ha esportato 77 milioni di dosi. Di queste, se si escludono il programma di solidarietà internazionale Covax e i paesi vicini come Israele, il più grande beneficiario è il Regno Unito, con 21 milioni di dosi provenienti dall’Ue. Finora il Regno ha somministrato 31 milioni di dosi, di cui appunto 21 prodotti ed esportati dall’Ue. Dopo aver spiegato il dilemma del prigioniero, uno dei problemi più famosi della teoria dei giochi, un professore universitario mi disse: capito questo, capirai tutti i paradossi della vita, non solo economici, ma anche personali, capirai persino perché tuo marito finirà per lasciarti. Da allora ho sentito citare il dilemma del prigioniero centinaia di volte, non mi sono spiegata tutti i paradossi in cui mi sono imbattuta, mio marito non mi ha ancora lasciata, e ho spesso pensato che il potere di questo dilemma fosse fortemente esagerato. Mi è tornato in mente in questi giorni, quando più e più volte mi sono trovata a spiegare anche (soprattutto) a europeisti convinti la cosiddetta e conclamata “débâcle dell’Unione europea sui vaccini”.

E! Le regioni contro Draghi (e Speranza”). “Furbetti chi? Vogliamo un incontro” Chiesto un confronto poltico dopo le frasi del premier sulle disparità vaccinali.

Un asse di governatori di centrodestra chiede un vertice: “Quelle del premier accuse generiche.”. Li guida Fedriga. Bonaccini media. I ritardi vengono addebitati a Speranza che si vuole assediare: “Le linee guida precedenti le ha date lui”

Roma. Un incontro per chiedere a Mario Draghi la ragione del suo rimprovero. Un confronto politico da avere già questo fine settimana, il prima possibile, perché le sue frasi “sono state, e ci dispiace, ingenerose e generiche”. I governatori vogliono adesso un “momento di verità” dopo le parole del premier sulle inaccettabili disomogeneità regionali, sulle vaccinazioni alle categorie professionali. Ieri, nella Conferenza stato-regioni, si è costituito un cartello di governatori e vice. Sono Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Marco Marsilio, Letizia Moratti, Maurizio Fugatti. Vogliono ribaltare la responsabilità “che non è nostra. Non siamo tutti uguali”.MA! L’obiettivo non è Draghi, ma il ministro della Sanità, Roberto Speranza: “Le linee guida precedenti ce le ha date lui”.

