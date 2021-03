Più che un cantiere vedo un campo di carciofi, e loro intenti, che sperano gli rimettano a posto il fegato assai roso di entrambi. Ridacchio.

IL CAMPO DI CARCIOFI

Lo confesso, ho un politico di riferimento, uno dal quale prendo le idee in prestito quando mi prende la stanca e non ho voglia di pensare. Si chiama Marx, Groucho Marx. Da non confondere con Karl col quale, da giovane, ho condiviso una grande passione per i vini del Reno. Quei bianchi leggeri, dal retrogusto fruttato, che in qualsiasi stagione li bevi ti fanno pensare all’aria fresca e – all’epoca – rossa delle albe di primavera, quando sorge il sol dell’avvenir. Non a caso.

No, il mio Marx non è un rivoluzionario tutto d’un pezzo, è uno più moderno. Per esempio lui non è un resistente, ma un resiliente, come usa dire oggi, che poi è il concetto antico sintetizzato nel proverbio “piegati canna che passa la piena”, il contrario del “mi spezzo ma non mi piego”.

Quindi da un lato il marxismo di Lenin, che “non è come un cristallo, che se lo batti si infrange, ma è come l’acciaio, che se lo batti più e più si tempra” e che, infatti, a forza di battere è diventato stalin, l’acciaio in russo.

Dall’altro c’è il marxismo di Groucho che dice, con grande determinazione, “signori questi sono i miei principi! Se non vi piacciono….beh ne ho altri”. Una resilienza estrema che nelle notti parigine, dai e dai, è diventata una predisposizione d’animo di Enrico Letta.

Che belle parole, si sono detti i fan dopo avere ascoltato il suo discorso di cooptazione a segretario del PD.

Ma Letta è sempre Letta e detto fatto è uscito lo spirito di Groucho, ma capovolto, “signori questi sono i miei principi! Se vi sono piaciuti….beh ne ho altri.”

Vedremo cosa sarà il M5S con la leadership di Conte, aveva detto. Vedremo, vedremo, ma dopo pochi giorni, senza neanche aspettare l’esito della vertenza con Casaleggio, il neosegretario ha dato una rimestata al calderone e ci ha ficcato il rapporto privilegiato col M5S, un cantiere insieme, che si apre senza progetto, e la leadership dei progressisti appesa alle sorti future di chi ha firmato i decreti Salvini, che interveniva all’Onu sbandierando al mondo di essere orgogliosamente populista, che vendeva armi all’Egitto, che si è fatto sfilare la Libia da sotto. Quello che scriveva il PNRR di nascosto con quattro amici al bar e che ha partecipato al disastro vaccini in Europa e in Italia.

Più che un cantiere vedo un campo di carciofi, e loro intenti, che sperano gli rimettano a posto il fegato assai roso di entrambi.

Ridacchio.

