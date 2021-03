Draghi e lo show contro la lagna.Sui vaccini serve più solidarietà, non più egoismo. L’Italia si riapre quando si può, non quando vuole Salvini. E poi l’Europa, la scuola, gli eurobond e la fiducia sul futuro. Appunti sul metodo Draghi.

Ci sarebbero molte ragioni per leccarsi i baffi dopo aver ascoltato le risposte fornite ieri da Mario Draghi nel corso della conferenza stampa tenuta a margine del Consiglio europeo. Ci si potrebbe leccare i baffi per il modo in cui il presidente del Consiglio ha indicato delle irresponsabilità senza voler additare i relativi irresponsabili (“si ha l’impressione che alcune società, per non fare nomi, si siano vendute le cose due o tre volte”, ha detto Draghi riferendosi al gioco delle tre carte di AstraZeneca).

La strategia di Draghi sui vaccini è quella dell’Europa.

Lo scontro con Londra, la fermezza con l’Austria e le accuse ad AstraZeneca. Il premier in sintonia con la Commissione. Sull’export delle dosi, oltre al rispetto dei contratti, servono “reciprocità e proporzionalità” “Non ne usciremo con i blocchi alle esportazioni, ma con la produzione di più vaccini”. Nella conferenza stampa sulle decisioni prese al Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato della strategia vaccinale europea e italiana. La Commissione europea ha stretto le maglie dell’export, che prima era limitato al fatto che la casa farmaceutica non avesse rispettato i contratti, introducendo due ulteriori criteri: “Reciprocità e proporzionalità”. Dunque, spiega Draghi, conta “se il paese destinatario blocca o no” (reciprocità) e se “ha un’alta quota di vaccinati”, in tal caso si può rimodulare l’export (proporzionalità).

