Forse sarebbe meglio un libro su Gratteri ma scritto da uno bravo e senza prefazione. Grande Draghi, ci resti solo tu se no sarà la fine di tutto! Draghi è un grande! Se chi scrive è incompetente che lo leggo a fà! Straconcordo su tutto, ma in particolare sulle ultime parole! Si ne valeva la pena!Quando lo sento parlare ho una sensazione di sicurezza ….mi sento protetta!! Sensazioni mai avute con politici…Sarà solo emotività…ma è quella emotività che vede e sente il giusto.Si NE VALEVA PROPRIO LA PENA!!!! GRAZIE RENZI

L’AIUTO DI DRAGHI ANCHE IN DUE BATTUTE.

Luciano Capone sul Foglio e Mattia Feltri sulla Stampa riferiscono della prefazione scritta da Gratteri, capo della Procura di Catanzaro, ad un libro che dire negazionista sul Covid è poco.

La tesi degli autori, che non nomino per non fare loro pubblicità, è che il Covid è un complotto mondiale deciso da Bill Gates, Soros e Rockfeller in combutta col Vaticano e le case farmaceutiche.

Secondo loro il virus è uno dei tanti in circolazione, non ha ucciso nessuno, il vaccino è acqua sporca e la pandemia è un grande inganno ordito dall’immancabile lobby ebraica che vuole comandare il mondo.

Una tesi nota dei novax, sulla quale non vale la pena neanche di ragionare.

La domanda da porsi è se, invece, valga la pena di scrivere la prefazione a un libro così, dove la falsa pandemia viene svelata come lo strumento per realizzare un colpo di stato mondiale, dove le persone verrebbero trasformate in organismi geneticamente modificati e governati da un algoritmo. Insomma, secondo gli autori, ci sarebbe uno scontro in atto tra i Figli della Luce e i Figli delle Tenebre.

Il Procuratore Gratteri, intervistato su questo, ha negato di essere un negazionista. Tuttavia, riprendo sempre le notizie dei giornali, ha precisato “nell’attenta esegesi del libro affiora un mosaico dove ogni tassello trova la sua collocazione” in un “quadro di plausibilità” che suscita “angosciosi interrogativi degni di approfondimento nelle sedi competenti”.

A me, ma non credo di essere il solo, che Gratteri abbia scritto la prefazione ad un libro cosi e abbia aggiunto quelle considerazioni un po’ d’ansia la dà. E se questo fosse il suo approccio anche alle inchieste che svolge?

Devo dire che in questa epoca di grandi stress e paure ognuno di noi deve fare, spesso, riferimento a tutta la propria razionalità e fiducia nella scienza per mantenere un minimo di serenità.

Oggi, in conferenza stampa, è stato chiesto a Draghi se avesse letto quel libro, dove si definiscono i vaccini “acqua di fogna”. “Beh”, ha risposto il PdC con un sorriso ineffabile, “se lo avesse detto uno scienziato lo avrei letto, ma visto che non è così…no non l’ho letto!”. Sistemata la pratica con grande eleganza e umor, da politico di alta scuola alla quale siamo poco abituati.

In questa epoca di grandi stress e paure ognuno di noi deve fare, spesso, riferimento a tutta la propria razionalità e fiducia nella scienza per mantenere un minimo di serenità.

Penso a questo e che anche quella battuta di Draghi ci aiuti. Come quando ha detto, con la stessa aria ineffabile, ma con fermezza, “Se si riapre o no non lo decide Salvini, ma i dati”.

Sì, confermo, #nevalevalapena.

L’AIUTO DI DRAGHI ANCHE IN DUE BATTUTE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo