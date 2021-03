Non è la prima volta che scoprono qualcuno, nell’antichità del gov Berlusconi un onorevole siciliano era anche pusher in parlamento.Renzi ha detto più volte di fare tests.Chi erano i clienti? lo sanno tutti nen ambiente parlamentare. Non è la prima volta, un parlamentare tanto tempo fa si faceva arrivare gli spacciatori in parlamento, peccato che i cittadini dimenticano e qualche volta sono complici!

C’è una ampia maggioranza in parlamento di gente “fuori come un balcone”. Difficile stabilire quanti di questi lo siano per la cocaina.Il bello è che il PD di Letta sta facendo la corte a questa manica di dannosi ignoranti! E’ PROPRIO VERO IL VOTO NON OLET!

Ricordo che qualche anno fa le Iene chiedevano per gli Onorevoli Parlamentari l’esame per evidenziare l’utilizzo di sostanze strane, ma non se n’è fatto niente.

Però questo esame è obbligatorio per una serie di operatori come autisti conduttori di muletto nelle aziende, tutto giusto, ma per quelli che dovrebbero legiferare sulla nostra vita si sorvola. POVERA ITALIA.

