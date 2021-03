RENZI MINISTRO OMBRA? Potrebbe essere, perche non credo Draghi consideri gran che la professionalità di Di Maio.Se così fosse sicuramente Renzi saprebbe svolgere questo ruolo con competenza.

“La democrazia non è un dono che viene dal cielo. Dobbiamo sempre investire nella democrazia.”Barack Obama

RENZI MINISTRO OMBRA?

Come si spiegano tutti questi viaggi all’estero di Renzi dopo l’insediamento di Draghi al governo?

Volete scommettere che c’è un accordo sottobanco tra Draghi e Renzi? Siccome Giggetto è una pippa a fare il ministro degli esteri, che è stato messo lì solo per furbizia politica per tenersi buoni i grillini, allora questa funzione la fa Renzi, Giggetto mette solo firme su pezzi di carta e lo mandano a fare il piacione negli incontri ufficiali. Prova ne è che che l’intervento di Renzi sulla recente comunicazione di Draghi non è stato altro che una vasta relazione programmatica dettagliata propria di un Ministro Degli Esteri. Vedremo Renzi fra poco andare in America per un incontro “informale ed amichevole ” con Biden?

Potrebbe essere, perche non credo Draghi consideri gran che la professionalità di Di Maio.Se così fosse sicuramente Renzi saprebbe svolgere questo ruolo con competenza.

lo penso da un po’ pure io poi dopo l’intervento al Senato di Matteo l’altro ieri..la politica estera dell’Italia mi è più chiara..di certo meno rabberciata…alla Giggino.Che dire ? Che Gigetto è una pippa come ministro degli esteri lo sanno tutti . Non capisco come è stato tollerato prima da Conte e poi da Draghi. Ne va del prestigio dell’Italia .Ma credo che anche all’ estero lo sanno.

Comunque non sarebbe mica una cattiva idea!. Renzi non desta preoccupazioni in un paese straniero. Va da turista, non preoccupa nessuno, parla sufficientemente per farsi capire due lingue straniere, quindi non ha bisogno di interprete e neppure di guardia del corpo. Va e viene come gli pare, è a suo agio, ovunque si trovi, è coraggioso. Sa eventualmente di cosa parla senza bisogno di bigliettini preconfezionati. Chi meglio di lui per missioni delicate.

