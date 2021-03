Concordo con la Madia; comunque per chiunque sarà facile fare meglio del precedente Capogruppo.

Pd, il j’accuse di Madia: “Per il nuovo capogruppo una cooptazione mascherata di Serracchiani”. La replica: “Io autonoma”

L’ex ministra scrive ai deputati dem e punta il dito contro Delrio per il suo sostegno a Serracchiani. “E’ stato lui a propormi di mettermi in gioco, ma ha avviato una cooptazione mascherata”. Delrio: “Mai proposto a nessuno di candidarsi, le stimo entrambe”

“Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza senza bizantinismi penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una comunità democratica che è viva ed esigente con chi la rappresenta”. Marianna Madia, in gara per la guida del gruppo del Pd alla Camera, comincia così la lettera inviata ai compagni e amici dem. Un j’accuse al capogruppo uscente Graziano Delrio che sostiene l’altra candidata Debora Serracchiani su cui confluiscono i consensi anche della corrente di Base riformista, capeggiata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Ma Serracchiani replica: “Sono autonoma. Il confronto sena retropensieri”.

Zingaretti ha lasciato la segreteria dicendo che si vergognava del suo partito . Lo ha fatto per motivi che lui conoscerà benissimo ma anche per la situazione attuale dell’Italia e dell’Europa e per il comportamento di parlamentari poltronari o che addirittura remano contro il PD .Ora abbiamo un segretario eletto all’Unanimità molto determinato e pacato . Sono passati appena 10 giorni e sono scoppiati i casi del Senatore Marcucci e ora della deputata ON. Madia che ricominciano a minare il terreno del PD nel quale ci sono molti iscritti e attivisti affezionati . Probabilmente molti parlamentari e rappresentanti locali hanno preso il PD come se fosse una società , una Multinazionale dove lavorare e prendere soldi . C’ è poco amore politico. Poi adesso la Madia ha scritto quella lettera che ha giustamente offeso una collega , la Serracchiani . Produca le prove di quello che dice e pensi a fare il lavoro per il quale è pagata . E non si scordi della sua Tesi Copiata totalmente o parzialmente non importa . Se lo avessi fatto io e mi avessero scoperto, mi avrebbe chiamato l’Ufficio del Personale con una bella lettera di licenziamento in tronco . PS Marcucci e Madia a quale corrente o riferimento appartengono ?

Come volevasi dimostrare l’unanimità è durata giusto il tempo della proclamazione di Letta. Ora che il eo-segretario si dimostra meno addomesticabile del previsto agli appetiti delle correnti iniziano rimostranze e insinuazioni al veleno. E’ la dimostrazione del resto che quella approciata da Letta è la strada giusta, la domanda è se e per quanto vorrà/riuscirà a mantenerla. 5 milioni di ex elettori aspettano di vederlo.

SERVIREBBE LENNESIMA MAI CONCLUSA Rottamazione? Renzi ha sbagliato quando l’ha interrotta. E, per la pace interna, ha iniziato a cedere alle pressioni e alle chiacchiere inconcludenti delle varie correnti, che lo hanno poi minato alla base. Un esempio è il Referendum del 2016: lui voleva l’abolizione del Senato tout court, e invece si è iniziato a menarla col Senato delle Regioni, chi ci si metteva, ecc. ecc.. Ma quelli che sono andati via, erano proprio da tenere? Questi COLPI BASSI sono TIPICI del Pd. Fa parte della continua lotta intestina di questo partito che tira la pietra e nasconde la mano. Quella di Del Rio risulta pertanto una manovra di falsa rinuncia ,mostrando che a decidere SONO IN FONDO SEMPRE GLI UOMINI utilizzando i loro criteri di scelta siano essi criteri maschilisti o meno

E intanto, mentre il PD scricchiola dall’interno, in commissione giustizia un bel CIAONE a Bonafede e al nuovo movimento moderato, liberale, europeista, democratico, tollerante, anzi facciamo prima: opportunista guidato dal nuovo paladino Conte. Cioè Grillo. Tutto chiaro insomma!! Hahahahahahahahaha, anche se ! Il movimento 5stelle ,dopo le dichiarazioni ultime del comico,risulta un partito che ha un solo padrone, Grillo, che nomina,tesse e disfa le ragnatele e gli intrecci a suo piacimento. Ma non era Conte il leader dei 5stelle?. L’avvocato continua a fare la sola comparsa e il damerino in giacca e CRAVATTINO! Mentre Grillo…il dinamitardo ha piazzato le sue mine a tempo per completare la sua opera di demolizione perversa e sistematica di quello che una volta era un partito serio (chiariamo non il m5s il PD) . Ancora alla faccia delle pari opportunità immolate sull’altare del dispregio e dell’arroganza che di COMICO che si crede politico mostra solo il suo lato deteriore …. Prosit .Già, Vi devo dare ragione: per questo Renzi se n’è andato dal PD: l’aria è davvero irrespirabile tra gli ex-comunisti divisi su tutto e incapaci di governare…Pensate solo a cosa hanno fatto di buono nel PD senza Renzi.Si prendetevi tempo, molto tempo, per pensarci…

Concordo con la Madia; comunque per chiunque sarà facile fare meglio del precedente Capogruppo. ultima modifica: da

