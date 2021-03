E’ ARRIVATO LETTA

Inutile stigmatizzare, per l’ennesima volta, l’elezione, NON CERTO DEMOCRATICA di Letta a Segretario del Partito Democratico.

Elezione che non ha rispettato lo Statuto, che prevede invece una precedente consultazione del partito vero, quello fatto di circoli, di elettori, di funzionari, di iscritti, che rinnovino le deleghe ai loro rappresentanti in Assemblea, PRIMA di un voto così importante come quello dell’elezione del nuovo Segretario.

È andata, ancora una volta, come sempre (che poi è una delle ragioni causa della mia uscita da quel Partito).

La Ditta ha illustrato a Letta il ‘piano’.

Letta ha accettato quell’elezione sicura (tipo i ‘seggi blindati’), ha lasciato la calda sistemazione di Parigi ed è arrivato, gonfio di revance, accettando quel Partito di cui Zingaretti aveva dichiarato che si vergognava.

Perché lui (Letta) è ‘di bocca buona!’

E Zingaretti, probabilmente messo al corrente del ‘progetto Letta’ già da prima, ha accettato di dare le dimissioni. Si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa, dicendo quel che ne pensava, dell’idea (“mi vergogno!”), mandando un messaggio agli ‘strateghi’.

L’arrivo di Draghi imponeva (mi sembra che abbia scritto Pambianco) ‘il passaggio dalla segreteria cacio e pepe ad un’altra di profilo più colto, purché ferocemente antirenziano’.

Chi più ferocemente incazzato di Letta?

La forza della Ditta, lo sappiamo, sono le decine, o forse centinaia, di migliaia, di persone che ‘tengono famiglia’, e che questa famiglia la campano con gli incarichi nelle amministrazioni locali, nei Consigli comunali, provinciali, regionali, nelle USL, nelle partecipate, etc., di matrice veterocomunista.

Ma anche fossero due o trecento, o quattrocento, mila, non sono quei milioni di elettori necessari il giorno delle elezioni politiche o amministrative, e nemmeno per eventuali primarie locali (quelle teoricamente previste dallo Statuto).

Morale: non penso che il PD abbia risolto qualcosa, con Letta.

Forse ha solo marcato una linea di fine periodo degli errori del governo PD-M5S.

Forse ha solo marcato l’inizio della prossima grande battaglia, quella dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, dove ci vogliono i voti dell’attuale Parlamento, e non degli italiani. Quindi, anche i voti del M5S.

Perché se il candidato, come molti dicono (anch’io l’ho scritto) sarà Draghi, sarà difficile, per la Ditta, contrastarlo.

C’è però il tempo per criticarlo, delegittimarlo, colpirlo ai fianchi, stancarlo, logorarlo.

E Zingaretti non andava bene, ci voleva qualcun altro, e ci voleva subito, perché i tempi stringono.

E allora Letta. Non il migliore, ma il meno peggio.

Capace di far finta di supportarlo, Draghi, ma capace anche di tendergli trappole, o comunque di prestarsi ad organizzare quelle trappole ideate dal Serpente (quello biblico, si intende!).

Draghi dovrà fare molta attenzione.

Nel frattempo, la Ditta dovrà trovare un suo candidato, che magari ha già in mente (ma a me non l’hanno detto).

Fantapolitica?

Può darsi.

Ma c’è anche un altro segnale: fuori Del Rio e Marcucci, con la scusa della presenza femminile, per riappropriarsi dei Gruppi parlamentari.

UNA SOLUZIONE?

Forse c’è.

Premesso che Draghi non può risolvere questa eredità di casini nel breve periodo che intercorre tra oggi e le elezioni del Presidente della Repubblica, e lasciare le cose a metà, e che non ha successori pronti, né il tempo di crearne. . .

perchè non proporre una ‘prorogatio’, per un paio d’anni, per Mattarella?

Non ho un’idea precisa della forma.

Magari una ricandidatura con impegno di dimissioni a debellata pandemia.

Chi si assumerebbe la responsabilità di negargli il voto?

E, alla fine della pandemia, dimissioni di Mattarella ed elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. E potrebbe candidarsi Draghi, che, se avrà lavorato bene, avrà ottime probabilità di essere eletto.