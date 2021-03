Filosofi negazionisti del virus, politici aperturisti. Non la finiamo di vedere complotto, incompetenza, ingiustizia dove le spiegazioni evidenti, razionali, invece abbondano

Prudenza e saggezza tradite in un anno di chiacchiere avvilenti.

“Resto ancora strabiliata di come la crisi del Covid abbia reso irrazionali, malmostose, cattive, invidiose, ingiuste, pronte a credere a fandonie e imprecisioni che nutrono la loro costruzione mentale e le loro frustrazioni, persone ragionevoli e dolcissime che stimavo da anni”. Lo ha scritto Chiara Degli Esposti su Twitter. Mi ha colpito per sostanza e stile del giudizio. Infatti siamo stati invasi e presi prigionieri da una cosa che non conoscevamo nell’esperienza di generazioni, il cui unico vero precedente è la “spagnola” dell’inizio del secolo scorso. Abbiamo fatto fronte con senso mondiale di comunità, con solidarietà, con disciplina, sfruttando a fondo le grandi doti e garanzie offerte dalla tecnica medica, dalla ricerca, dalla tecnologia, fino ai vaccini passando per le misure di contenimento, le decisioni dei governi, i drammi dell’economia e del lavoro e del reddito ai quali abbiamo cercato di porre riparo con un gigantesco sforzo finanziario e in molti altri modi. Eppure.

Si scrive che bisogna uscire dalla dimensione messianica ed entrare in una dimensione diversa per un esame dell’agire del governo Draghi. Meglio non si potevano scrivere. Dare, poi, il giusto peso alle parole – non significa fare a meno di comunicare, da parte del governo, perché questa mancanza finisce poi con il comunicare panico (dicono i vedovi del conte). Ecco allora, si può discutere su alcune decisioni che si ascrive alla “rivoluzione positiva” del presidente del Consiglio. Ma non è questo il tema che intendo sottopore. Mi interessa, invece, rilevare che se Draghi non è, come non è, l’onnipotente che rende possibili le cose impossibili come si sostiene, allora una comunicazione, che indichi avanzamenti e limiti e faccia comprendere bene l’operare dell’esecutivo, è cruciale (come Draghi a dimostrato). E’ tale anche perché sulla stampa (non tuttacerta) si nota spesso una esaltazione “a prescindere”, assai dannosa per lo stesso Draghi (manca poco perché lo si lodi anche quando vi capiterà di esprimere, come accade a tutti i mortali, dei concetti normali, se non addirittura banali). Ma di una tale comunicazione si vedono eccome si vedono ( semplice incisiva chiara diretta!) i giusti segnali senza frozoli e parolone incomprensibili, perfetto perche questa e la comunicazione è parte fondamentale della democrazia.

Filosofi negazionisti del virus, politici aperturisti. Non la finiamo di vedere complotto, incompetenza, ingiustizia dove le spiegazioni evidenti, razionali, invece abbondano ultima modifica: da

