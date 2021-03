MA QUANTO VI PIACE PARLARE DEL NIENTE.

Ma con chi debbono parlare i potenti del mondo col primo Bersani che passa per la strada? In Italia solo due possono trovare le porte sempre aperte dalle cancellerie di tutto il mondo e sono Renzi e Draghi. Fatevene una ragione. Fuori dai confini non guardano mica alla simpatia o antipatia ma alla sostanza politica ai risultati del loro operato. Fatevene una ragione.Li fa rosicare fino a finire i denti!!

Adesso anche il Bahrein. Ma se qualcuno crede che, quando Renzi fa questi viaggi, si possano configurare dei reati, perché non li denuncia alle autorità competenti? Ancora non ci siamo resi conto che i giornali e i talk, su questi viaggi, ci fanno paginate e titoloni (ma non solo sui viaggi, basta una qualsiasi piccola cosa che lo riguardi), perché la gente che “si nutre” di queste cose, è ancora tanta, e loro, oltre che poter continuare a mettere in cattiva luce un avversario comune – per molti di loro, almeno-, ci ricavano (o ci ricavavano, mi sa che le cose non vanno più come prima) qualche vendita e qualche zero-virgola di % di share e di pubblicità in più, anche sui canali social, canali che ancora continuano a farne incetta, e a soddisfare anche il “politico” di riferimento.

Non sono un esperto, ma se dopo tutto questo clamore ci fossero effettivamente gli estremi di un reato, anche a seguito di un’interrogazione parlamentare a firma Fratoianni e dell’intervento in senato del senatore Pellegrino del M5s, che invece di parlare di temi all’ordine del giorno, a margine del resoconto del PdC, ha parlato proprio dei viaggi di Renzi, credo che le procure potrebbero agire autonomamente ed aprire un fascicolo; elementi per valutare ce ne sono in quantità industriale – articoli, interviste, commenti, video, ecc. ecc. – e se non lo fanno, credo perché non c’è nulla, se non la “soddisfazione” di chi non sa fare altro che guardare dal buco della serratura e accanirsi contro quello che è diventato lo sparring-partner delle nostre frustrazioni, al servizio, appunto, di un’informazione che non trova altro modo di soddisfare la propria sete di vendetta (un giorno ne capiremo tutti i risvolti) contro un avversario che ha pestato i piedi a tanti ma solo per cercare di fare il bene del paese.

