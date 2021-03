Salvini bifronte: “La Lega lavora con e per Draghi. E per riaprire” Le persone intelligenti in mancanza di argomenti si astengono . I C…….I NO.

Chiusure per il Covid, Salvini va avanti ma cerca una mediazione: “Al lavoro con Draghi per riaprire dopo Pasqua” Il leader della Lega usa toni più pacati e dice di essere al fianco del premier perché “salute e lavoro possono camminare insieme”. Palazzo Chigi lavora in base ai dati che “se lo consentiranno, si potranno rivedere le misure”. Occhiuto (FI): “Nel prossimo decreto un tagliando da fare a metà aprile per qualche mirata riapertura” Salvini non ha intelligenza politica né personale per fare come Togliatti: è solo una banderuola opportunista che va dove crede di annusare il consenso, non ha strategie vere o ideologie da applicare. Ecco perché si sta spegnendo, ed ecco che quando l’emergenza del Covid sarà rientrata, di fronte a RENZI sembrerà un leader terribilmente invecchiato e fuori posto. POI: L’accostamento a Togliatti non si puo’ sentire, neppure fatte le dovute differenze. Quanto al partito di lotta e di governo oggi e’ un teatrino che non regge piu’ ne’ per Salvini ne’ per nessun altro e va di pari passo con il respiro sempre piu’ corto del populismo leghista.D’accordo con lei. Salvini è un po’ tutto: ex segretario dei comunisti padani, poi solo padano, poi solo italiano, aizzava gli italiani contro gli immigrati per poi acquietarsi sotto le ali di Draghi, disprezzava i meridionali per poi lisciarli il pelo in tempi di elezioni, si tiene buono Berlusconi e negli ultimi tempi non attacca Renzi, ha preso voti contro i 5 stelle per poi governarci insieme, se ne è allontanato per poi rifarci iun altro governo insieme, gridava contro quelli di Bibbiano per poi accettare un governo con loro, sbraitava contro l’Europa per poi zittirsi per il recovery. In una parola, tutto e il contrario di tutto.Riguardo alla doppiezza togliattiana chiamatela “capacità sopraffina” se vi piace ma nel Salvini che tiene i piedi in due scarpe ho l’impressione che non ci sia nulla di sopraffino ma è questione di sopravvivenza politica. Scusate ma la capriola di 180° con l’arrivo del Commander in Chief the Drake non immaginatela né miracolosa né indolore per un legaiolo sovranista. E’ stata niente più che il “bere per non affogare” di un leader già in declino dopo il Papeete, che non è riuscito a sfondare al Sud e sofferto dal Nord filoeuropeista. Ora è duro per Lui stare in equilibrio fra il vecchio Capitano e l’odierno “yesman” draghiano. Tanto più che i tempi e le paure son state cambiate dal virus ed i vecchi cavalli di battaglia non tengono più. Se il Paese si salva c’è solo da chiedersi quanto tempo il brillante Giorgetti ci metterà a spegnere l’ossidato Matteo.

Salvini non sa più cosa fare con un Presidente del Consiglio che non gli replica, nè lo segue nelle sue lamentazioni. Allora si inventa che “lavora con lui” Questa di Salvini che lavora con Draghi (e a fianco di Draghi) è proprio una bella notizia! Ma Draghi lo sa? Poveraccio…Il Dragone lo sta trattando come un moscone molesto e lui non sapendo come altro farsi notare continua imperterrito a sbatacchiare sui vetri….ecco se in italia esistesse un giornalista degno di tal nome saprebbe la prima domanda da fare a Mario Draghi: “ci parli del piano che sta mettendo a punto insieme a Salvini” SAI CHE RISATA SI FAREBBE IL DRAGONE!

EPPOI DICONO CHE SALVINI NON SERVE A NIENTE. A me per esempio ha fatto venir fame ed abbiamo ordinato delle PIZZE fantastiche con consegna a domicilio.

Ecco, visto che le Pizzerie sono le uniche che lavorano pure con aumento degli ordinativi, non si potrebbe aprire una mega pizzeria nazionale, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti (che tanto la fanno partecipare a quasi tutto) dove mettere a CAPO Salvini, NO, non a fare le consegne in tutta italia in bicicletta come subito alcuni di voi maliziosi vorrebbero, ma proprio come Amministratore Delegato con Fontana a suggerirgli nuove ricette. Probabilmente in Lombardia sarebbe un fiasco, ma nel resto d’Italia un certo successo col quale contribuire ad alleggerire il Debito di 2.700 Miliardi e, chissà, pure a risanarlo. E Voi birbanti state qui a dire che Salvino non serve a niente!

Salvini bifronte: "La Lega lavora con e per Draghi. E per riaprire"

