L’OSSESSIONE DI COSA FA RENZI.

Una sinistra ormai defunta da tempo, ormai esiste solo nell’esercizio del potere…ultimo caso, Madia..Serracchiani. Chiunque cerchi di uscire o emergere da certe logiche spartitorie gestite dai capibastone viene abbandonato dalla tribù all isolamento. Nella speranza muoia presto. C è uno invece che non muore anzi si rafforza e quindi giù indignazione insulti, denigrazioni, colpi bassi.

F1, Renzi nel paddock del GP di Bahrain 2021: è polemica sui social sui media e da una certa politica.Ok DALLA SOLITA ACCOZZAGLIA IGNORANTE.Tutte le scuse sono buone per denigrare RENZI, sono soltanto degli inutili IDIOTI

L’OSSESSIONE. Anch’io ho pensato alla famosa scena del Marchese del Grillo:

“IO SO IO E VOI NON SIETE UN…”

Ma la grande stima che ho per il Senatore REBZI, conoscendo la sua intelligenza e la sua moralità, mi sono chiesto, visto il caso Arabico ancora in auge, com’è possibile non prevedere le reazioni speculative dei Lanzichenecchi del F.Q.?

Come non prevedere le reazioni delle anime candide della sinistra?

Mi sono chiesto come potere avere risposta ai miei quesiti, e la risposta è stata semplice-semplice, ho digitato su Google la domanda:

“VIAGGIARE ALL’ESTERO”

Così, in maniera semplice, ho trovato risposta:

“SI! SI PUÒ VIAGGIARE, SI PUÒ VOLARE ANCHE DA ZONA ROSSA”

Basta solamente osservare le norme che ogni paese prevede.

Così pure per il Bahrein!

Ma il massimo della goduria l’ho raggiunto quando ho trovato, sul sito dello stesso F.Q., pubblicate le norme che consentono il viaggio all’estero.

QUINDI, passo e chiudo l’argomento, lasciandoli annegare nella merda che riescono a produrre con le loro prime pagine al servizio degli ossessionati.

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

