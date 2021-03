Magistrati, braccio di ferro col governo sui vaccini.

Un braccio di ferro che ruota intorno al funzionamento della giustizia ai tempi del Covid. Prime scintille tra magistrati e governo. Prima il drastico appello dell’Associazione nazionale magistrati, per la quale suscita “disagio e sconcerto” la decisione di eliminare il comparto di tutti gli operatori dei tribunali “dalle categorie cui offrire il vaccino in via prioritaria”: le toghe rivolgono quindi un invito a tutti i dirigenti degli uffici affinché, “senza adeguate tutele sanitarie” e allo scadere delle regole per il processo al tempo della pandemia, vada “limitata tutta l’attività giudiziaria e sospesa quella non urgente”. Poi, nella tarda serata di ieri, la prima rassicurazione da parte dell’esecutivo di Mario Draghi: nel decreto Covid che arriva domani, martedì 30, sul tavolo del Consiglio dei ministri, ci sarà anche la proroga fino al 31 luglio delle normative d’emergenza che riguardano i processi. Nessuna corsia già definita, invece, per la profilassi.

M-A-A CG.Prima della pandemia hanno creato un arretrato di cause civili e penali di almeno una decina di milioni. Ora i magistrati dicono che senza vaccino la giustizia rallenterà. Senza vergogna !

Ricapitolando. Oltre ai tanti poveri anziani e alle fasce deboli, Draghi non si è ancora vaccinato e neanche i componenti del governo, nè i membri del Parlamento. Cioè il POTERE Legislativo ed Esecutivo attendono pazientemente il turno. E i componenti di un organo (quello giudiziario) chiedono privilegi? Non mi pare che rischino più delle commesse nei supermercati.

Poverini, loro hanno la toga e gli ermellini, quindi gli spetta un trattamento di riguardo. Il sottoscritto invece, 70 anni e varie patologie invalidanti, non riesce farsi fare la prima dose, in TOSCANA . Hanno fatto, sì, il vaccino al men che 50enne Scanzi, quello che inpartisce lezioni di comportamento agli “altri” e poi va a fare i collegamenti web a Merano (da Arezzo, zona rossa, allora), ad avvocati ed altre categorie “disagiate”. Agli ultratottantenni no, quelli possono crepare, possibilmente senza rompere. Così si alleggerisce il bilancio Inps. Bravissimi!

Prima della pandemia hanno creato un arretrato di cause civili e penali di almeno una decina di milioni. Ora i magistrati dicono che senza vaccino la giustizia rallenterà. Senza vergogna !

