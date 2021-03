RENZI : ALPOSTO DI ROSICARE SUI MIEI VIAGGI! PERCHE NO ROSICATE SULLA legge CHE diventa per l’assegno universale, Fatta e voluta da ITLIA VIVA.

Diventa legge l’assegno universale, Renzi: “Questo è solo il primo passo”

“Sul lungo periodo la più grave crisi italiana è la crisi demografica. Non si fanno più figli. È un tema culturale, certo, non solo economico. Ma è importante agire: martedì diventa legge l’assegno universale, il primo pezzo del Family Act lanciato alla Leopolda. Bellissimo quando un’idea partecipata diventa legge dello Stato, ne siamo orgogliosi. Ma questo è solo un passaggio: deve essere chiaro che, vista la crisi demografica, l’assegno universale è solo il primo passo”.E’ quanto ha scritto, sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore e leader di Italia Viva.

Renzi tranquilli:Rosicate pure ma.I Miei viaggi non costano 1 cent a contribuente.

“Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Matteo Renzi. Il senatore è apparso in una foto pubblicata sui social da Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia), in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. Il senatore di Iv si trova in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021.

