Al posto di leccare il culo al Colte! Smettete di odiare.Certo non è nel vostro D. N. A fare tutte queste riforme che il Renzi è odiato è vecchia fi dai tempi romani non puoi toccare i poteri trasversali. Osannate un signore Conte che in 1 giorno per ma tenere la cadrega ha fatto il salto della quaglia da leggi razziste alla sinistra accadde anche con la sconfitta del duce che da fascisti tutti antifascisti. Ho avuto dei morti per portare la democrazia e la voce del parlamento non un signore che usava solo dpcm cioè decido il parlamento fuori? Povera sinistra chi è morto si rivolta nella tomba Draghi usa i decreti che passano per il parlamento PD VERGOGNA.

Aggiungo! Caro Settaro prima di sparlare informati ha fatto più leggi di sinistra Renzi chela sinistra parolaia te ne elenco alcune diritti civili dimissioni in bianco lotta al caporalato lotta all’evasione canone TV per cui è calato il canone per quelli che lo pagavano scovati 5 milioni di evasori Fatturazione elettronica recuperato tanto nero accordo con la Svizzera omicidio stradale tolto il falso in bilancio dato tutele crescenti col job act l’articolo 18 Lori modulo Bersani governo Monti tanto per dire la verità ha dato 80 euro mensili a 10 milioni di stipendi medio bassi la quattordicesima aumentata alle pensioni basse La tua sinistra parolaia mai fatto un cazzo Aggiungio assegno universale per i figli nato alla Leopolda della ministra Bonetti che adesso la sinistra parolaia si vuole intestare PRIMA DI PARLARE CI SI INFORMA NON SI PARLA A Vanvera. Dimenticavo. Tetto di 240mila euro ai dirigenti pubblici tolto ferie ai giudici che avevano 2 mesi dato assegno alle insegnati meritevoli e la riforma di Ciampi scomoda quindi tenuta nei cassetti la trasformazione delle. Banche cooperative che I partiti ci mettevano le mani in spa

