Dopo l’inchiesta di ‘Non è l’arena’ e le interviste ai responsabili Asl di Arezzo che smentiscono Scanzi sul vaccino, si riunisca subito il Comitato per il Codice Etico Rai e risponda in modo netto e definitivo: è accettabile che l’opinionista continui ad essere pagato dalla Rai?

Mentre Cartabianca ha esaltato senza contraddittorio il modello saltafila di Scanzi, dalla tv commerciale e Giletti è arrivata una lezione di giornalismo e onestà intellettuale, con un’inchiesta che ha fatto chiarezza. E La7 ha sospeso la collaborazione. La Rai fa finta di nulla?

Un balordo , il moralizzatore, colui che giudica sempre gli altri , paginate di giornali su tutti , il profeta del bene , Fel giusto del corretto , eticamente perfetto , UN FALSO , opportunista con zero senso civico e morale , se almeno fosse stato figlior produco quella dose lo avrebbe ceduto a uno dei genitori , invece neanche quello , di una bassezza unica , vergognoso , e ancor di più programmi Rai che gli da opportunità di dire cazzate senza un contraddittorio …con i fatti …come gilletti a fatto metodica mente con un servizio puntuale ed accurato nelle ricostruzione delle date e fatti con le parti in causa , un arrogante che l’anno prima faceva video volgari in cui si accusava il governo di allarmismo e chiusure inadeguate con la negazione del covid , alludendo che tutto era fasullo , un virus che non esisteva , che invece a fatto più di 100 mila morti, e poi invece è corso a fare il vaccino in barba alle regole ..Solo un povero cartomante . . . Che ha seminato lezione di etica e di moralità.. virtù che NON Possiede . Adesso sta solo raccogliendo ciò che ha seminato … il suo linguaggio, penoso e offensivo nei contenuti ,gli sta ritornando tutto addosso. CHE SERVA DA LEZIONE AI SUOI AMMIRATORI/ESTIMATORI CHE GLI HANNO RISERVATO UNA TALE ATTENZIONE CON ENTUSIASMO E FIDUCIA …UNA STIMA ,CHE ALLA LUCE DI TUTTO CIO * , NON SI MERITA ..

