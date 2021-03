La satira fumettista di sinistra.

Emanuele Fucecchi è illustratore fumettista e grafico. Ha insegnato nella scuola pubblica per 10 anni. Collabora anche con L’Espresso e Il Fatto quotidiano,l’avrei giurato visto l’osessione del RENZI. È autore di libri per ragazzi e inchieste a fumetti. Ha prodotto clip animate per la Rai, Mediaset e Tv 2000. Per TPI, di cui condivide profondamente l’ispirazione libera nei contenuti e nella proprietà, disegna ed elabora grafica dal 2019.

In una nuova fortunata interpretazione Matteo è passato da Lawrenzi d’Arabia a Renzie Ecclestone. Si sa mai diventi il nuovo Flavio Vibriatore, team manager magari di Ferrari Viva. Nel frattempo al paddock ha parlato con Hamilton del decreto immigrazione della Bellanova e ha paragonato il gran premio del Bahrein al nuovo Palio di Siena.

Fa il paio con la genialata che in Arabia c’è il Rinascimento, in effetti qualcuno i Medici a Firenze lo fecero a pezzi. Del resto lui e il sultano sono molto amici, ogni tanto si fanno un birrino sul Lungarno. Matteo ci rassicura dicendo che va in giro per il mondo a parlare bene del nostro paese. Qualcuno sa se c’è un copyright Italia che magari ne parliamo un attimo se è il caso?

Sei mesi fa ci aveva fatto causa per 100mila euro per un articolo in cui si riportava che aveva intascato un gettone come conferenziere sulle piste da sci dell’Himalaya. Oggi Matteo Renzi ha annunciato che farà pervenire a TPI un’altra azione civile, non è ancora noto il motivo, per un articolo che affermava che si trovasse a Dubai (fatto mai smentito). E siamo a 2.

Non fosse che le cause civili costano (per chi le fa e per chi le riceve) ci sarebbe da sorridere. Ma la personale campagna legale del leader di Italia Viva di cause e querele continue, “colpo su colpo”, così come l’ha battezzata lui stesso, mette a serio rischio la nostra libertà di stampa.Invidioso del “Nuovo Rinascimento” che intravede nei regimi in cui i giornalisti che non si piegano al potere vengono fatti letteralmente a pezzi, Renzi deve essersi convinto che anche in Italia sia possibile reprimere la libertà di stampa con azioni legali strumentali volte ad imporre una sorta di autocensura nei riguardi dell’ex premier.

