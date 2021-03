MA VI RENDETE CONTO..?? Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto a Cartabianca….MA NON TI VERGOGNI DOPO TUTTE LE MENZOGNE CHE SCANZI HA RACCONTATATO ..?? QUI SIAMO IN ITALIA E QUESTA E’ LA RAI NON E’ LA TV COREANA….UN “GIORNALISTA” “SERIA” SI SAREBBE DIMESSA…MA TU NON HAI NESSUNA DI QUESTE CREDENZIALI. La Bianca NON può più stare in Rai, lei non fa la giornalista, lei fa POLITICA e pure SPORCA! Quindi, deve essere cacciata dall’ente pubblico e poi vada dove la porta il cuore, con i suoi padrini D’Alema e Bersani!

Berlinguer: “Scanzi? Sospesa la sua partecipazione a Cartabianca. Spero di riaverlo presto tra noi”Questa voltagabbana, non ha rispetto neanche per suo padre. Il GRANDE ENRICO,si rivolta nella tomba.Non è la figlia di Enrico. Li c’è stato un errore di percorso.

Ieri sera Andrea Scanzi non ha partecipato alla puntata di “Cartabianca” su Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver sospeso la partecipazione del giornalista, dopo le polemiche sulla sua vaccinazione. Le parole della giornalista giungono dopo la decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda.

“Avevo invitato Andrea Scanzi in trasmissione. Come sapete è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila, era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”, ha detto la conduttrice.

Bianca Berlinguer ha condotto da casa dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid: “Questa sera, lo state vedendo tutti, c’è una novità”, ha spiegato la giornalista in apertura di puntata. “Non sono in studio come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia, perché anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni”. In studio Enrico Lucci e Simona Ventura, con ospiti in collegamento.

Berlinguer: “Scanzi? Sospesa la sua partecipazione a Cartabianca. Spero di riaverlo presto tra noi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo