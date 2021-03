Renzi è troppo bravo per un paese di idioti ecco perché lo odiano.Per molti,veramente un personaggio scomodo,troppo serio e corretto..troppe buone idee …..!!!! Abbiamo questo fenomeno e gli diamo solo il 2% ?. È proprio vero, gli italiani non capiscono niente….il resto del mondo chiama Renzi per Lezioni di Politica. Ne apprezzano il valore, la competenza. Ce lo invidiano.Questo mascalzone è un Grande Leader! ma, mi chiedo,perché non si vuole vedere ciò che è evidente?In Italia è sempre stato meglio parlare parlare parlare mai agire…perché,si sa,quando agisci scontenti qualcuno! W Renzi e la sua squadra.Spero che questo paese torni ad essere “normale” e apprezzare competenza e onestà ne dubito per il momento ma voglio essere ancora ottimista #ItaliaViva #MatteoRenzi

COMUNQUE “C’è un mascalzone che gira il mondo a dar lezioni di politica, è stato avvistato addirittura in Bahrein a sostenere la nostra Ferrari.

Finiti i bei tempi in cui un ministro della repubblica tifava Francia in una importante gara internazionale e si puliva il culo con la nostra bandiera..

Questo mascalzone, tanto odiato…. ha mandato a casa quel ministro mentre sorseggiava un mojito in una balera Romagnola… e durante il suo governo, questo senatore, si è permesso di mettere 80 euro in busta paga ai lavoratori togliendo Imu e tasi per la prima casa.

Non gli bastava… continuò a farci male facendo pagare a tutti, e meno, l’abbonamento TV, mise anche, spregiudicatamente un tetto agli stipendi dei manager pubblici.

È un politico pericoloso, in mille giorni si è permesso di far crescere l’occupazione, l’economia e di tener fuori dai giochi istituzionali personaggi come D’Alema, Bersani e Bertinotti.. agevolando la salita al colle del presidente Mattarella.

Il peggio lo ha combinato quando ha voluto e ottenuto l’arrivo di Draghi facendo collassare una coalizione governativa che elargiva bonus e ristori a tutti, comodamente a casa propria.

Non sono riusciti ad arrestarlo nonostante abbia comprato casa e avesse un padre che lavorava in banca … questo ha inventato il bonus cultura un attimo prima che il M5S e la Lega iniziassero a governare sapientemente il paese, come si è permesso!?

Non dimentichiamo le colpe, tante, di cui si è macchiato…. ha abolito Equitalia e le tasse agricole, ha colpito il caporalato e aumentato le pensioni minime, sembra che abbia anche legiferato sulle unioni civili, sul divorzio e sulla non autosufficienza.

Ha commesso tanti altri reati politici ma l’ultimo gliel’hanno bloccato con forza gli amici del PD… voleva abolire il Senato, il Cnel e stabilire un miglior controllo dello stato sulle Regioni, voleva anche abolire alcune province.

Che dire? Un personaggio scomodo…. che sfigura difronte a chi ha sconfitto la povertà e sequestrato navi e passeggeri inermi, difronte a chi ci ha regalato un anno bellissimo e una potenza di fuoco, che dietro.. brucia ancora in ognuno di noi.

Speriamo che aboliscano per legge lo streaming, il limite al doppio mandato e l’onestà.. solo così, dopo aver abolito il falso in bilancio , torneremo un paese normale..”

