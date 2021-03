I SETTARI Stellati E Compari SONO COME

UN POLLO CHE SI CREDE AQUILA

Un pollo, anche se canterino, resta sempre pollo.

Il guaio è quando si convince di poter volare.

Basta il coccodè di una qualsiasi gallina asburgica a montargli la cresta.

Un pollo non vola, può solamente battere le ali e saltellare.

Così saltellando riesce a saltare la fila.

E da pollo, pensa pure di vantarsene con gli altri polli.

Nel pollaio può succedere che per farsi bello agli occhi della gallina (asburgica), il pollo saltellante possa fare chicchirichì fuori orario, succede spesso sentirlo cantare alle otto e mezzo, con la gallina che svolazza felice, nel pollaio, ma resta sempre un pollo.

La gallina asburgica, lo fa sentire aquila e tanti grilli gli fanno da coro.

Il pollo-gallo è il re del pollaio, e dal suo trono di letame, esercita il suo potere sugli altri polli, ma fuori dal pollaio, è un pollo, con la cresta, ma sempre un pollo.

La sua specialità è il “saltalafila”

Ma il vero dramma, è quando si convince, lui pollo, di poter volare come un’aquila.

Quando circondato,da altri polli, si avventura in pericolosi lanci dal tetto del pollaio.

Povero pollo, quante volte, col culo per terra.

Può solamente saltare la fila, mai riuscirà a volare.

Rotto e malconcio, a prendersela con chi gli ride accanto, con chi cerca di convincerlo che somiglia più ad una cornacchia, che non sarà mai un’aquila,

Ma il nostro pollo è così pollo, che più pollo non si può, da non accorgersi dei tanti corvacci che gli gironzolano attorno, pronti a fargli la festa, appena si accorgono della furbata del saltolafila.

Il pollo guarda in cielo e vede volare le aquile, una in particolare, quella Reale, che di ritorno dal Bahrein, con una spettacolare picchiata, prende la mira e gli piscia in testa.

Il povero pollo, prova ancora un ultimo lancio……

Finisce in una pozzanghera di letame, mentre la gallina asburgica se la ride.

Il cielo è dominio delle Aquile, quella Reale domina su tutte.

Il pollo può solamente saltare la fila, ma non potrà mai essere AQUILA

E la cosa lo fa impazzire.

I SETTARI Stellati E Compari SONO COME UN POLLO CHE SI CREDE AQUILA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo