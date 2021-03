NON PER LE DUE RAGAZZE! Io mi chiedo davvero perchè ancora votare PD. Sinceramente non capisco che idea di paese abbiano. Persino salvini ne abbozza una.

Pd, Debora Serracchiani eletta nuovo capogruppo alla Camera. La dem: “Passo avanti non per le donne, per il partito”, Letta: “Con lei e Malpezzi ottima squadra”.L’ex presidente del Fiuli Venezia Giulia ha ottenuto 66 voti e prende il posto di Delrio con il 73% delle preferenze. Per l’ex ministra della Pa i via libera sono stati 24, pari al 27 per cento: “Le correnti non si superano da un giorno all’altro”

Io mi chiedo davvero perchè ancora votare PD. Sinceramente non capisco che idea di paese abbiano. Persino salvini ne abbozza una. Dal pd non c’è mai nessuna proposta salvo quelle irrealizzabili come lo Ius Soli. Letta oggi parla di maschilismo. Il maschilismo! Ma per favore.

È una finta autocritica questa. Abbiamo aspettato anni qualcuno che fosse Franco, diretto e concreto non solo nel PD, ma in tutta la sinistra. A un certo punto è arrivato e si chiama Renzi, e niente non vi piace, non vi sta “Simpatico”. Perché la verità è che il PD, non ha nessuna velleità di guidare il paese, di emergere, ma ha solo la pretesa di essere riconosciuto moralmente superiore, come nelle lotte di quartiere fra famiglie. Un leader e un partito leader veramente progressista, non perde tempo in chiacchere.

SONO CERTO CHE PER GLI ELETTORI PD VANNO BENE ENTRAMBE. Sono due ottime democratiche preparate colte determinate. adeguate ai tempi drammatici che attraversiamo e hanno già dimostrato di essere disposte ai sacrifici che saranno necessari. Il prossimo sarà un ottimo Capogruppo PD alla Camera e pure donna.MA IL VERO PROBLEMA DEL PD SONO I CAPI BASTONE. Nonostante tutto, ancora oggi, qualcuno che si professa “del PD” concede patenti e nulla osta. “Questa va bene perchè è antirenziana, questa no perchè è o era renziana”, e non si accorge che il PD sta morendo per questo attaccamento viscerale al proprio capobastone. In questa orgia di autoreferenzialità emerge con limpidezza la vera ragione della sua debolezza, quello di essere un’automobile il cui unico scopo non è la meta ma chi occupa i posti a sedere. Come è stato scritto: Il Pd voleva cambiare i mondo, poi il mondo è cambiato da solo e il PD non se n’è accorto. E’ dalla Bolognina che voto l’evoluzione del PCI, ma credo sia ora di smettere.

Abbiamo aspettato anni qualcuno che fosse Franco, diretto e concreto non solo nel PD, ma in tutta la sinistra. A un certo punto è arrivato e si chiama Renzi, e niente ora non vi piace, non vi sta “Simpatico”. La verità è che il PD, non ha nessuna velleità di guidare il paese, nessuna reale ambizione ad assumersi delle responsabilità, se cerca di emergere lo fa solo con la pretesa di essere riconosciuto moralmente superiore, come nelle lotte di quartiere fra famiglie, meccanismo interno che si estrinseca in pari modo nella convivenza con gli altri partiti. Un leader e un partito leader veramente progressista, non perde tempo in chiacchere. Era convinto infatti di passare per l’amico bello accanto ai grillini, e invece è passato per quello debole che si fa trascinare da improvvisati arrivisti più affamati di lui, il buon vecchio PD con 110 e lode, con tanto pane e zero denti. Le amministrative avranno lo stesso effetto del vaccino, oltre che lo stesso tempismo. Creeranno un’immunità artificiale, transitoria, ma sufficiente per dominare il virus, questo microorganismo opportunista creato e guidato da un certo Grillo, che si chiama come un insetto parassita. Le coincidenze!

Mentre i sondaggi danno il centrodestra al 52% e la sinistra al 38 ,è una fortuna per la destra + centro che il PD continui a farsi del male….Se il paese è tendenzialmente di destra…portare la barra del timone a sinistra è un suicidio….

Attenzione, per il PD barra a sinistra non vuol dire invocare i proletari del mondo ma seguire le teste d’uovo del partito pensando a una società multirazziale e multireligiosa col massimo ingresso di forze nuove ideologicamente inquadrate per ribaltare il voto sfavorevole attuale….leggi sulla famiglia allargata e una società dal sostegno a pioggia che penalizza il lavoro privato….Nessun interesse alla famiglia tradizionale..alla sofferenza della periferia e al diritto del cittadino di essere tutelato nella sicurezza.Ovviamente questa sinistra intenta a beffeggiare la leghista wikipesa…con la tipica supponenza e arroganza sinistra…e a dar la caccia alle trasferte di Renzi ,è dimentica che Renzi giustamente cercava nell’alleanza dialettica col centro il modo per governare apertamente e senza sotterfugi il paese.

NON PER LE DUE RAGAZZE! Io mi chiedo davvero perchè ancora votare PD. Sinceramente non capisco che idea di paese abbiano. Persino salvini ne abbozza una. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo