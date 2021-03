Revenge porn come difendersi

Non e più tempo di giocare con i vostri filmatini erotici. Le vostre Immagini intime molto esplicite, possono finite prima nelle chat di tutto il paese e infine – per mano di qualcuno – in un catalogo di video amatoriali di quelli che si possono consultare gratis sulle grandi piattaforme dedicate.

E puo succedere che!

Il video si puo inserire con il vero nome della ragazza filmata, ed è di questo che la madre della ragazza suicida vole avisarvi: dopo molti mesi dalla sua morte e dopo molte denunce ancora adesso, scrivendo il suo nome su Google, esce quel video. Come fare a cancellarlo? Come arrivare a chi gestisce il colosso del porno su cui il filmato è stato caricato? Nel fare le sue ricerche per esservi d’aiuto ho trovato anche qualcos’altro.

Da poche settimane l’ufficio del Garante per la privacy ha attivato un canale di emergenza per le vittime potenziali di revenge porn: lo può utilizzare anche chi teme che le proprie immagini intime possano essere diffuse, non solo quando sono già in circolazione. Bisogna andare sulla pagina gpdp.it/revengeporn. Possono farlo le persone maggiorenni, la segnalazione è “sicura e confidenziale”: in base a un accordo con Facebook l’ufficio del Garante può far bloccare immediatamente le immagini.

Certo, il miglior antidoto per evitare che le proprie immagini vengano diffuse è non crearle: non farsi fotografare, non farsi filmare. Mai, da nessuno, per nessuna ragione. Ma per arrivare a questo servirebbe una campagna capillare nelle scuole e sui media. Dovrebbe diventare una priorità, perché è un’emergenza. Anche di questo si muore.

Si ragazze un metodo assolutamente sicuro: non fare filmati del genere.Come per una pietra lanciata, una volta che ha lasciato la mano non si è più padroni di gestirne la traiettoria: può andar diritta, o può collidere con qualunque imprevisto, e cambiare traiettoria, e colpire chissà chi e chissà con quali effetti.Regolarsi. E’ una norma elementare di precauzione. Il mondo reale è questo, che ti piaccia o no.Poi però se ti metti nei guai hai la consolazione che puoi sempre venire a lamentarti dal GARANTE.

C’e’ un problema di approccio. Il garante puo’ solo fare multe ai server che ospitano i contenuti. Quindi google ti mostra il video blablabla.Google e’ seduto su una pila di soldi. Quindi delle multe se ne frega.Quello che si dovrebbe fare e’ , anziche’ multe, usare come punizione la sospensione del servizio per un periodo di giorni, mesi, settimane. Quando le campagne pubblicitarie sono a rischio, allora Google si sveglia. Non abbiamo ancora capito come funziona il meccanismo: se non colpisci le campagne pubblicitarie o la raccolta di dati, i vari google & co non cambieranno mai atteggiamento.

E allora diciamolo ad alta voce! il garante della privacy, come tutte le authority farlocche di questo paese farlocco, vale come il due di coppe quando la briscola è a denari. Triste dirlo, ma nei fatti ha ragione drillhammer: per quanto faccia schifo chi pubblica immagini intime per vendetta, l’unica difesa possibile è non farsene scattare.

C’è chi non lo capisce neanche col disegnino, ma uno ci prova lo stesso.Tu hai pure il diritto di inaugurare la stagione estiva dodici ore al sole e senza protezioni, ma poi finisci ai grandi ustionati.

Anche uno scemo di guerra capirebbe che chi diffonde filmati sbatte la faccia contro il Codice Penale, ma dovrebbe pure rendersi conto che lamentarsene indica anche non arrivare neppure a capire che se metti la tua vita in mani altrui, fai un’operazione sulla fiducia, operi una scelta, e il piacere o il dispiacere che possono venirne fuori sono gioie e dolori, e responsabilità, tutte tue.

Perciò, è assolutamente sensato sconsigliare di filmare le proprie performance erotiche e lo condivido, tuttavia che tristezza dovere sempre constatare che alla fine questa cosa si rivolta sempre e solo contro le donne, le quali , come sempre, devono astenersi dal fare qualcosa, pena essere oggetto del pubblico ludibrio. Mi ricorda tanto il ritornello sentito a seguito di tanti stupri , ..andava in giro sola di notte. ..vestiva in modo provocante, della serie “in fondo se l’ è cercata” e non piuttosto ” ha incontrato un delinquente “. Sarebbe bello che un giorno non dovessero essere le donne a limitare la propria libertà, ma essere gli uomini e il resto della società a riuscire a rispettarla.

