SOLO LORO.. ATTACCANO MATTEO RENZI ED INSINANO Fughe ASSURDE. BEN PAGATI PER DIRE MENZOGNE. TUTTI PAGATI DALLA LA7. SANNO CHE MATTEO È UNA SPANNA SOPRA TUTTI E NON VOGLIONO PERDERE QUEL POCO POTERE CHE HANNO.. ANCHE A COSTO DI FARE BRUTTE FIGURE.Tutti ossessionati da Matteo Renzi e sua intelligenza hanno paura che vada al potere lui e loro sono persi! La polemica sul viaggio in Bahrain di Renzi dimostra che non era l’omicidio Khashoggi che vi faceva scandalizzare ma lo avreste attaccato anche se l’Arabia fosse stato il Paese più democratico del mondo. Se avevate un minimo di credibilità l’avete persa definitivamente.Record Italia

E ORA SI DIFENDONO A VICENDA.Per Travaglio e Gomez Scanzi non ha violato la legge, Anzaldi: “E allora perché la procura ha aperto un fascicolo?”

Non si placa la polemica sul vaccino di Andrea Scanzi. Il giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, è stato criticato da Peter Gomez, mentre è stato difeso da Marco Travaglio. Se Gomez in una intervista a MowMag.it ha detto che “Ci sono cose che la legge consente di fare e Andrea mi pare abbia seguito la legge, fino a prova contraria, ma non per forza sei tenuto a farle“. Travaglio si è lanciato a spada tratta a difesa del suo editorialista con un post su Facebook: “Scanzi non ha saltato file né rubato fiale: ha solo parlato troppo“. Entrambi, partendo da punti di vista differenti, dicono che Scanzi non ha fatto nulla di illecito. E allora, si chiede il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, se era consentito dalla legge “perché la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo? Evidentemente non è vero che la legge glielo permette…“. Inoltre Anzaldi sottolinea che “Se anche fosse consentito dalla legge, cosa vuol dire? Ad esempio anche per i furbetti dell’Inps la legge prevedeva che potevano richiedere il bonus, ma sono stati giustamente criticati dall’opinione pubblica e principalmente dal Fatto Quotidiano. Ed era una cosa stra-legale. Come mai ora il Fatto Quotidiano con Travaglio giustifica Scanzi?“.Anzaldi conclude: “La vera emergenza è tutelare le fasce deboli, cioè gli anziani e quindi i genitori di Scanzi, non Scanzi stesso“.

Tutti ossessionati da Matteo Renzi e sua intelligenza hanno paura che vada al potere lui e loro sono persi! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo